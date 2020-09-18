ميران حسين تكتب: تجريد الذكريات ونحرها

الذكريات أكتر حاجة متعبة للإنسان لأنها بتأرق حياته وبيكون صعب تجاهلها أو مسحها، والذكريات زي ما فيه منها السيئ، فيه منها الجيد وتأثيرها سواء بالسلب أو بالإيجاب بيخلي الإنسان يحب حاجات ويكره حاجات، وده على حسب نوع الذكريات حلوة أو مهببة وتأثيرها بيظهر أكتر على معاملاته الجديدة مع الأشخاص الجدد اللي بيدخلوا حياته حديثًا.





وبحكم الخوازيق اللي بناخدها في حياتنا أقدر أقولكم إن الذكريات سواء جيدة أو سيئة فهي مبنيه على العلاقات الشخصية ودي بتكون نوعين:-





النوع الأول اللي هيكرهك في الدنيا وما فيها وهيغير كل شيء فيك تمامًا من أول الاهتمامات للأماكن والأشخاص اللى بتحبهم، فهتلاقي نفسك فجأة بتكرة ألوان معينة وأماكن معينة وحتى أكلات معينة وهتوصل إنك تكره بلاد وناس معينة برضه.

النوع الثاني اللي هو الحلو اللطيف اللي بيخليك تحب الدنيا وما فيها وتحب الناس والحياة وتشوفها بمبي بمبي وأنا جنبك وأنت جنبي، فتتحول ألوان الحياة فجأة لألوان مُبهرة رائعة وتترسب الذكريات الجميلة في عقلك الباطن مع شخص معين أنت بتحبه وبيبقى كل مكان قعدتوا فيه أو رحتوه ليه ذكريات لا تنسى، لكن بين يوم وليلة الذكريات بتوصلك أنك تتألم كل ما تروح الأماكن دي لأن الشخص نفسه مابقاش موجود راح فجأة زي كل اللي راحوا، راح وسابك تتألم كل ما تمر جنب الأماكن دي وخلاك ما تقدرش تدخلها او حتى تعدي من جنبها لأن ألم الذكريات بشع لا يُحتمل والأبشع منه الاشتياق لشخص خلاص مابقاش موجود ولحياة أتبخرت قدام عينيك بعد ماقعدت تبني فيها ممالك وقصور وتحميها بجيوش.





فبتتحول لشخص مش عايز يدخل في علاقات مع أي حد عشان ما مايندمش ولا يتعبش ولا يتجرحش أكتر فبتبقى لطيف جدًا لكن سطحي في علاقاتك بالآخرين.





وعلشان تمحي الذكريات اللي بتأذيك سواء كانت جيدة وبتتمنى رجوعها أو سيئة وبتتمنى تمسحها، خد النصيحة دي على الماشي، بدل ما تتجنب إنك تروح نفس المكان لأن بتتعب منه، جرب تروحه مرة وأتنين وثلاثة وألف لكن مع أشخاص مختلفين، جرب تكتب على نفس صفحة الذكريات وبمعني أدق أصنع على الذكريات ذكريات تانية خالص، أصنع ذكريات جديدة.





أول مرة هتضايق شوية لكن مرة على مرة صدقني هتنسي كل الذكريات لأنها هتتلخبط مع باقي الذكريات وبكده تبقى عملتها ميكس ومش هتعرف منين بيودي على فين ولا هتعرف هى الذكرى دي كانت مع أنهي حد فيهم.





دي نظرية تجريد الذكريات أو تقدر تسميها بمعنى آخر أدق نظرية النحر والترسيب يعني بتلغي حاجات وتحط مكانها حاجات تاني، نحر الذكريات وترسيب ذكريات جديدة عليها هي الحل الأمثل لعلاج العلاقات وذكرياتها واللي يقول عكس كده يبقى ضد المنطق.