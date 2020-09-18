تتحدى الشلل النصفي بالبطولات.. قصة كفاح ملك في السباحة البارالمبية.. فيديو

ملك عبد الشافي بطلة مصر في السباحة البارالمبية أحرزت 39 ميدالية في البطولات المحلية و6 ميداليات في البطولات العالمية، وفي 2018 حصلت علي ثاني لاعب ناشئين في أيرلندا وصنفت كالسباحة رقم 1 عالميا للمسافات القصيرة، حصلت علي رقم أفريقي في بطولة العالم في لندن 2019، واستمرت إنجازات ملك حتي تأهلت لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021.





في البداية ذكرت ملك في حوارها مع صدى البلد سبب اتجاهها للسباحة، وهو إصابتها بشلل نصفي وهي تبلغ 10 أشهر من عمرها، بعد تعرضها لحادث كبير نتج عنه وفاة والدها وإصابة والدتها بفقدان ذاكرة لفترة كبيرة، وكان جزء من علاج ملك بعد الحادث هو العلاج المائي، وهو السبب الرئيسي لحبها للسباحة.





وأضافت ملك أنها انضمت لمنتخب مصر سنة 2014 ومنها بدأت تحقق البطولات في مصر وخارجها، كما تستعد ملك لدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو بتكثيف التمرينات البدنية والنفسية أيضًا.



