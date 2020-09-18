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رياضة

انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه التقليدي بالصالة الرياضية بجامعة حلوان

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:37 م
صدى البلد
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عبد الله هشام
انطلقت فعاليات اليوم الأول من بطولة الجمهورية للكاراتيه التقليدي اليوم الجمعة، على الصالة الرياضية بجامعة حلوان، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ودخول اللاعبين المشاركين في فعاليات البطولة.

وأعلن المستشار رامي المكاوي رئيس اتحاد الكاراتية التقليدي افتتاح منافسات البطولة وسط إجراءات احترازية لكافة المتواجدين داخل الصالة من أولياء أمور ومدربين وحكام.

وشدد اللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي للاتحاد وعلي صبحي المدير المالي على تنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة وتعليمات جامعة حلوان حيث تم قياس الحرارة لجميع المشاركين في البطولة واستخدام مواد التطهير والتعقيم الكامل وتم تأمين البطولة بتواجد عربة إسعاف وطاقم طبي. 

وشهدت منافسات اليوم الأول في كاتا فردي وكاتا جماعي "غير تلامسية" للاعمار السنية من ١٢-١٣-١٥-١٧-٢٠- فوق ٢١ سنة، وقدرات خاصة حيث ظهرت المنافسات بشدة حماس بين اللاعبين وعبر أولياء الأمور عن سعاداتهم بالتنظيم والأقبال الكبير من اللاعبين، حيث هتفوا لتشجيع ابنائهم رافعين أعلام مصر وموجهين التحية للقيادة الحكيمة لجمهورية مصر العربية ورفع شعار تحيا مصر.

وينظم الاتحاد المصري للكاراتية التقليدي برئاسة رامي المكاوي "رئيس الاتحاد" بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2020 – 2021 لجميع المراحل السنية من 6 سنوات إلى فوق 21 عاما، بالاضافة لبطولة القدرات الفائقة والرواد خلال الفترة من 18 - 19 سبتمبر الجاري حيث تقام منافسات البطولة على الصالة المغطاة بجامعة حلوان وسط اقبال كبير من المشاركين من جميع الأعمار.
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