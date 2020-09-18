خطبتا المسجد الحرام والنبوي تصححان الخطأ في معرفة حقيقة عطاء الله.. وتؤكدان: المرء كثيرا ما يحب من حظوظ الدنيا ما هو شر له ووبال عليه

خطيب المسجد الحرام:

- المرء كثيرًا ما يحب من حظوظ الدنيا ما هو شر له ووبال عليه

- منع الله عبده من بعض محبوباته هو عطاء منه له

- ما يمن الله به على عبده من عطاء لا يكون في صورة واحدة دائمة لا تتبدل





خطيب المسجد النبوي:

- استغلال المرضى بإجراء الفحوصات والكشوفات والتحاليل بلا ضرورة حرام

- للأطباء والممرضين فضل يقصر القول عن كفائه واستيفائه

- يستحب التداوي وإن كان تركه يفضي إلى الهلكة صار واجبًا





تناولت خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي ، تصحيح الفهم الخاطئ لدى الكثيرين بشأن عطاء الله سبحانه وتعالى وحقيقة منعه لبعض محبوبات البشر، كما حذرت من استغلال المرضى، مؤكدة على ضرورة حفظ فضل الأطباء والممرضين، الذين وقفوا حصنًا منيعًا لحماية الناس من الموت في حومة كورونا.





ومن مكة المكرمة، قال الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط، إمام وخطيب المسجد الحرام ، إنه في غمرة السعي إلى إدراك المنى، وبلوغ الآمال والظفر بالرغائب؛ يغفل أو يتغافل فريق من الناس أن عاقبة هذا السعي لن تكون وفق ما يأمل على الدوام؛ ولذا فإنه حين يقع له بعض حرمان مما يحب تضيق عليه الأرض.

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وأوضح «خياط» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة ، أنه حين يحال بينه وبين ما يشتهي تضيق عليه الأرض بما رحبت، وتضيق عليه نفسه، ويزايله رشده، فيفضي به ذلك إلى التردي في وهدة الجحود لنعم الله السابغة ومننه السالفة؛ فيصبح ويمسي مثقلًا بالهموم، مضطرب النفس، لا يهنأ له عيش ولا تطيب له حال، وإن الباعث على هذا هو الخطأ في معرفة حقيقة العطاء وحقيقة المنع، وتصور أنهما ضدان لا يجتمعان، ونقيضان لا يلتقيان".

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ونوه بأن السلف الصالح كان لهم وقفات محكمات لبيان الحق والدلالة على الرشد، والهداية إلى الصواب؛ فقد نقل الإمام سفيان الثوري -رحمه الله- عن بعض السلف قوله: «إن منع الله عبده من بعض محبوباته هو عطاء منه له؛ لأن الله تعالى لم يمنعه منها بخلًا؛ وإنما منعه لطفًا».

عطاء الله لا يكون بصورة واحدة وأكد أن ما يمن الله به على عبده من عطاء لا يكون في صورة واحدة دائمة لا تتبدل، وهي صورة الإنعام بألوان النعم التي يحبها ويدأب في طلبها؛ وإنما يكون عطاؤه سبحانه -إلى جانب ذلك أيضًا- في صورة المنع والحجب لهذه المحبوبات؛ لأنه هو الكريم الذي لا غاية لكرمه ولا منتهى لجوده وإحسانه، وهو الذي لا تعدل الدنيا عنده جناح بعوضة.

ونبه إلى أن الواقع الذي يعيشه كل امرئ في حياته ليقيم الأدلة البينة والبراهين الواضحة على صدق وصحة هذا الذي نقله سفيان؛ فكم من مؤمّل ما لو بلغ أمله لكانت عاقبة أمره خسرًا، ونهاية سعيه حسرةً وندمًا، وكم من حريص على ما لو ظفر بما أراد لأعقبه ظفره هزيمةً يجر أذيالها ويتجرع مرارتها؛ ولذا وجّه سبحانه الأنظار إلى حقيقة أن المرء كثيرًا ما يحب من حظوظ الدنيا ما هو شر له ووبال عليه، ويكره منها ما هو خير له وأجدر به؛ فقال عز اسمه: « وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه بعدم النظر إلى ما متع به المترفين ونظراءهم من النعيم؛ مبينًا له أنه زهرة ذابلة ومتعة ذاوية، امتحنهم بها وقليل منهم الشكور، فقال تبارك وتعالى: « لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى».

وأضاف أن أهل العلم بيّنوا أن الذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس راجعًا إلى زمانها الذي هو الليل والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة؛ فإن الله جعلهما خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا، وعن عيسى عليه السلام أنه قال: «إن هذا الليل والنهار خزانتان، فانظروا ما تضعون فيهما»، وليس راجعًا إلى مكان الدنيا الذي هو الأرض التي جعلها الله لبني آدم مهادًا وسكنًا.

وتابع: ولا إلى ما أودعه الله فيها من الجبال والبحار والأنهار والمعادن، ولا إلى ما أنبته فيها من الزروع والأشجار، ولا إلى ما بث فيها من الحيوان وغير ذلك؛ فإن ذلك كله من نعمة الله على عباده بما جعل لهم فيه من المنافع وما لهم به من اعتبار واستدلال على وحدانية خالقه وقدرته وعظمته؛ وإنما الذم الوارد لها راجع إلى أفعال بني آدم فيها؛ لأن غالب هذه الأفعال واقع على غير الوجه الذي تُحمد عاقبته، وتؤمن مغبته، وترجى منفعته.



استغلال المرضى حرام

ومن المدينة المنورة قال الشيخ صلاح بن محمد البدير ، إمام وخطيب المسجد النبوي ، إنه يحرم استغلال المرضى بإجراء الفحوصات والكشوفات والتحاليل التي لا ضرورة تستدعيها ، ولا غاية من إجرائها إلا الإتجار وسلب أموال المرضى.









، أنه بئس الثراء ثراء لا ينمو إلا على التجر بآلام المرضى والموعوكين ، منوهًا بأن من الأطباء والصيادلة من يصرف للمرضى دواء عالي الثمن مع وجود بديل ملائم مماثل في الأثر رخيص في الثمن، فيفعل ذلك بقصد الترويج لشركات الأدوية. وأوضح «البدير » خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة أنه





وتابع: والحصول على بعض العروض التي تقدم منها ، فيقدم مصلحته على مصلحة المريض ولا يفعل ذلك إلا من خلا قلبه أو كاد أن يخلو من الرحمة والخشية وحفظ العهد وصون الأمانة ، مشيرًا إلى أنه لما كان الشفاء من أصول النعم التي لا ينالها المريض إلا من الله لا من الطب ، قال إبراهيم عليه السلام : « وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ » .





للأطباء والممرضين فضل

وأشار إلى أن للأطباء والممرضين فضل يقصر القول عن كفائه واستيفائه ، فاحفظوا للأطباء مكانتهم ، وللمرضين قدرهم ، واشكروا لهم جهدهم وتضحياتهم ، وقد وقفوا جميعا حصنا منيعا وذرى رفيعا لحماية الناس من حومة الموت وغمرة كورونا بقلوب لا تشتكي ومرافق لا تتكي، مؤكدًا أنه يستحب التداوي ، وإن كان تركه يفضي إلى الهلكة صار واجبًا .





واستشهد بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له شفاء إلا السام والهرم» ، فإذا نزل الأمر المحتوم ، وانقضى الأمد المقسوم ، خانت العقاقير وبطلت التدابير ، ويجب على الطبيب تشجيع المريض وتطميعه في العافية ، والتلطف معه في المقال ، والتنفيس والتوسيع والتفريج والترفيه له ، والرفق به وتبديد خوفه وقلقله .





واستطرد: وتسكين روعه وفزعه ، وتذكيره وتطمينه ، والتبسم في وجه المريض يخفف آلامه ، وإدخال السرور عليه لا يخفى عظيم وقعه وجليل نفعه ، والطبيب الفض الغليظ الجاف يمر على المريض كالريح الهجوم ، التي تقتلع ما أمها وتدمر في النفوس آمالها ، ومن روع المريض بالعلة الفاجعة بلا توطئة ولا تمهيد ولا تذليل فقد زاد الطين بلة ، والمرض علة ، ويجب على الطبيب التحلي بالصبر ، ومراعاة حقوق المرضى ، وجبر المصاب والعطف على المريض المبتلى الذي ضعفت قواه وعظمت شكواه.



