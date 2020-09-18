دعم حضانات الأطفال بمستشفى الحمام بمطروح بجهازي تنفس صناعي

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعم حضانات الأطفال بمستشفى الحمام بجهازي تنفس صناعى، بالإضافة إلى ٣ موجودة بالمستشفى.









جاء ذلك خلال زيارة المحافظ الميدانية يرافقة اللواء اشرف ابراهيم سكرتير عام مطروح ومسعد الشحات رئيس مدينة الحمام .





وتفقد المحافظ اعمال تطوير مستشفى الحمام المركزى، وانشاء ملحق جديد للعيادات الخارجية، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء مبنى لمفرمة التخلص الآمن من المخلفات الطبية.





كما تابع إقامة مبنى لثلاجة الموتى، مشددا على سرعة إنهاء الأعمال في التوقيتات المحددة، و ناقش محافظ مطروح عددا من الاحتياطات والمطالب الأخرى لتطوير منظومة الصحة بالمستشفى، وتيسير تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



