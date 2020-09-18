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محافظات

دعم حضانات الأطفال بمستشفى الحمام بمطروح بجهازي تنفس صناعي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:39 م
دعم حضانات الاطفال
دعم حضانات الاطفال بمستشفى الحمام بمطروح بجهازي تنفس صناعى
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ايمن محمود
وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  على دعم حضانات الأطفال بمستشفى الحمام بجهازي تنفس صناعى، بالإضافة إلى ٣ موجودة بالمستشفى.


 جاء ذلك خلال  زيارة المحافظ  الميدانية يرافقة اللواء اشرف ابراهيم سكرتير عام مطروح  ومسعد الشحات رئيس مدينة الحمام .

وتفقد المحافظ اعمال تطوير مستشفى  الحمام المركزى، وانشاء ملحق جديد للعيادات الخارجية، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء مبنى لمفرمة التخلص  الآمن من المخلفات الطبية. 

كما تابع  إقامة مبنى لثلاجة  الموتى، مشددا على سرعة إنهاء الأعمال في التوقيتات المحددة، وناقش محافظ مطروح عددا من الاحتياطات والمطالب الأخرى لتطوير منظومة الصحة بالمستشفى، وتيسير تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما وجه مديرية الصحة بدراسة اشتراطات  وموقف حصول الاطباء على درجة الزمالة، واوجه التطوير المقترحة بمستسفى الحمام خاصة وحدة غسيل الكلى وشبكة الغازات واقامة بنك تجميعى للدم وتوسعة فصول التمريض.
دعم حضانات الأطفال بمستشفى الحمام بمطروح بجهازي تنفس صناعي
دعم حضانات الأطفال بمستشفى الحمام بمطروح بجهازي تنفس صناعي
دعم حضانات الأطفال بمستشفى الحمام بمطروح بجهازي تنفس صناعي
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