البورصة الأردنية تنخفض 0.14% في أسبوع

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.14%، لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1585.7 نقطة





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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.2 ملايين دينار أردني مقارنة مع 4.7 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 9.7%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 25.8 مليون دينار أردني، مقارنة مع 23.6 مليون دينار للأسبوع السابق.



