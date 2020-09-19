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اقتصاد

البورصة الأردنية تنخفض 0.14% في أسبوع

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:30 ص
تراجع أسهم البورصة
تراجع أسهم البورصة الأردنية
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وكالات
انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.14%، لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1585.7 نقطة

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.2 ملايين دينار أردني مقارنة مع 4.7 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 9.7%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 25.8 مليون دينار أردني، مقارنة مع 23.6 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، فبلغت 38.9 مليون سهم، نفذت من خلال 11762 صفقة.
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