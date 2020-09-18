أول تعليق من تياجو ألكانتارا بعد انضمامه لـ ليفربول





وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد أعلن اليوم الجمعة عن التعاقد مع تياجو ألكانتارا قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.





وقال تياجو ألكانتارا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:"متحمس بشكل كبير للعب أول مبارياتي،الجماهير ليسوا أكثر حماسًا مني، الأمر لا يتعلق فقط بالكلام ، إنما يتعلق بالأفعال، سأبذل كل ما بوسعي في الملعب لزملائي والنادي والجماهير."





وأضاف:"يجب أن أتأقلم مع الفريق بأسرع ما يمكن، سأساعد الفريق بالأمور الدفاعية والهجومية وأيضًا من الناحية العقلية."





وتابع:" أول مرة كنت فيها في الأنفيلد في عام 1998، لم أكن أبدًا معجبًا بالعديد من الأندية، كنت مجرد مشجع عادي لكرة القدم، لكنني فوجئت بالناس هنا.. وكيف يعيشون كرة القدم وليس فقط يشجعون ويدعمون."





وأكد تياجو ألكانتارا أن البرازيلي فيليبي كوتينيو والإسباني تشابي ألونسو لاعبا الفريق السابقان، ساهما في اختياره اللعب لـ ليفربول.

عبر الإسباني تياجو ألكانتارا، اليوم الجمعة، عن سعادته بالانضمام لنادي ليفربول الإنجليزي.