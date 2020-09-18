اليوم الثاني .. 9 مرشحين جدد يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب بـ كفرالشيخ

استقبلت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ، برئاسة المستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ، أوراق 9 مرشحين محتملين جدد؛ ليرتفع بذلك إجمالي المرشحين المحتملين خلال يومين إلى 92 مرشحًا.





حرص المرشحون المحتملون لانتخابات مجلس النواب على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال ارتداء الكمامات الواقية، أثناء تقديم أوراق الترشح للانتخابات، والحرص على التباعد الاجتماعي.





شهدت محكمة كفر الشيخ الابتدائية، إجراءات أمنية مشددة، تحت إشراف اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، واللواء جمال سامون، نائب مدير الأمن، واللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، واللواء محمود الكموني، مساعد مدير الأمن للوحدات.





جدير بالذكر أن 83 مرشحًا تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ، خلال اليوم الأول.





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