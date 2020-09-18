خوارج العصر| فيديو من القوات المسلحة لكشف الوجه الحقيقي للعناصر الإرهابية

ظهر في الفيديو أيضا ما قامت به تلك الجماعات من عمليات ترويع المواطنين، و هدم الحضارات ، وإقناع الناس بصدق مايقولون.





واشتمل الفيديو أيضا على محاولات الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية، من أجل زعزة الاستقرار في مصر، والتي بدأت مع تولي جماعة الاخوان الإرهابية مقاليد الحكم في عام 2012، والتي استطاع المصريون ازاحة تلك الجماعة عن الحكم في ثورة الـ 30 من يونيو عام 2013.







