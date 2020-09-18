الإسكان فى أسبوع.. حل مشكلة الأراضى فى نطاق العبور الجديدة.. طرح 125 ألف شقة لمحدودى الدخل.. وانتهاء مشروع للصرف الصحي لخدمة محافظة الشرقية

إقرار آلية التعامل على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري لإنشاء مدينة العبور الجديدة

إنهاء المراحل الأخيرة بمباني 4 كليات بجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا

بدء تسليم قطع الأراضي السكنية "الأكثر تميزًا" بالحي التاسع بمدينة 6 أكتوبر.. تفاصيل

الانتهاء من مشروعي صرف صحي للمناطق الريفية بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية لخدمة 17,500 نسمة



طرح 125 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى والمتوسط كمرحلة أولى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير شقة لكل مواطن









شهدت وزارة الإسكان نشاطا مكثفا خلال الأسبوع الماضي، وقامت باتخاذ عدة قرارات هامة لخدمة المواطنين، ويقدم صدى البلد ملخصا لأهم هذه الأنشطة.





بداية بمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي وافق فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 81 قطعة أرض بـ23 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة (عمرانى متكامل – مدارس – مصانع – فنادق – مستشفيات – سكنى تجارى إدارى – استثمارى – محطة خدمة وتموين سيارات – خدمات صناعية).



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كما وافق مجلس الإدارة على مذكرة بشأن آلية التعامل على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2016 والخاص بمدينة العبور الجديدة، فيما يخص الأراضي الزراعية المسجلة التي لم يتم إثبات الجدية عليها، وكذلك الأراضي الزراعية المؤجرة التي تطلب تحويل عقود الإيجار إلى عقود تمليك بسداد المستحقات عينيا.



وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تمت الموافقة على تخصيص 16 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، و3 قطع بمدينة 6 أكتوبر، و9 قطع بمدينة العاشر من رمضان، و7 قطع بمدينة السادات، و4 قطع بمدينة العبور، وقطعتين بمدينة الشروق، و3 قطع بمدينة أكتوبر الجديدة، و9 قطع بمدينة برج العرب الجديدة، وقطعتين بمدينة بدر، وقطعتين بمدينة الشيخ زايد، و5 قطع بمدينة دمياط الجديدة، وقطعة بمدينة 15 مايو، وقطعة بمدينة العبور الجديدة، و3 قطع بمدينة بنى سويف الجديدة، و4 قطع بمدينة سوهاج الجديدة، وقطعتين بمدينة حدائق أكتوبر، وقطعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقطعتين بمدينة الفيوم الجديدة، وقطعة بمدينة ملوى الجديدة، وقطعة بمدينة المنيا الجديدة، وقطعة بمدينة النوبارية الجديدة، وقطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، وقطعة بمدينة سوهاج الجديدة.كما وافق مجلس الإدارة على مذكرة بشأن آلية التعامل على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2016 والخاص بمدينة العبور الجديدة، فيما يخص الأراضي الزراعية المسجلة التي لم يتم إثبات الجدية عليها، وكذلك الأراضي الزراعية المؤجرة التي تطلب تحويل عقود الإيجار إلى عقود تمليك بسداد المستحقات عينيا.









ومن ناحية أخرى، تسعى الوزارة للانتهاء من التشطيبات الأخيرة بمبانى 4 كليات بجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (العلمين الأهلية)، والتي سيتم تشغيلها العام الدراسي المقبل بمدينة العلمين الجديدة.









وانتهى جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر من إعداد الأراضي المميزة والأكثر تميزا بالمدينة، وذلك تمهيدا لتسليمها للمستفيدين بها، حيث يبدأ التسليم فى يوم الإثنين 5/10/2020 وحتى يوم الإثنين 14/6/2021 في تسليم قطع الأراضي السكنية "الأكثر تميزًا" بالحي التاسع بالمدينة.











كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروعي الصرف الصحي بقريتي زرو أبوالليل وحماده، وعزبتي السعادات والروازقية، بمركز أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، لخدمة حوالي 17,500 نسمة.





وذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والمُمول بقرض من البنك الدولي بقيمة 550 مليون دولار أمريكي، لخدمة محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة.









وبنهاية الأسبوع صدر قرار من الوزارة بطرح ضخم جديد ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، حيث وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على طرح 125 ألف وحدة سكنية (100 ألف وحدة إسكان اجتماعى – 25 ألف وحدة إسكان متوسط)، كمرحلة أولى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن.









قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: سيتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد أسعار البيع وحدود الدخل بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعى، والإسكان المتوسط، موضحة أن وحدات الإسكان الاجتماعى المقرر طرحها موزعة على عدد من المدن في القاهرة الكبري ومعظم المحافظات.

