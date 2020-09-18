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الاستبسال عقيدة الجيش .. شاهد أبطال حرس الحدود يكسرون أقدام مهربي المخدرات

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:16 م
الجيش المصري
الجيش المصري
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عادل نصار
قال العقيد أشرف عبد العزيز أحد أبطال قوات سلاح حرس الحدود بالقوات المسلحة المصرية، إن رجال الجيش المصري يعملون ليلا ونهارا في سبيل حماية حدود مصر، مضيفا أنه تهريب سلاح وأموال ومخدرات وهجرة غير شرعية كلها مخاطر يحبطها رجال حرس الحدود عبر بوابات مصر الأربعة.

وأضاف عبد العزيز، في حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، أنه كان لدينا معلومة عن مجموعة تهرب مخدرات في الجانب الغربي، وتم التحرك وأثناء تواجدنا وتم التبليغ بالمجموعة وتم التعامل وضبط المجموعة المهربة وتم تقديمها للمحاكمة.

وأكمل: "عملنا كمائن متحركة وجدنا أثر لعددا من العربات وتم التتبع هذا الاثر للوصول لهم، ونعمل بالاشتراك مع كافة أفرع القوات المسلحة ومنها القوات الجوية".

وخلال الفقرة، عرض البرنامج لقطات مصورا للحظة تتبع والتعامل مع إحدى المجموعات المهربة على الحدود الغربية لمصر.

وفي السياق نفسه أشار العقيد أشرف عبد العزيز أحد ابطال قوات حرس الحدود بالقوات المسلحة المصرية، إلى أن المخدرات تدمر البنية الأساسية للبلاد وهى الشباب بالإضافة للاقتصاد المصري.

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