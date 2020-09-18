مستقبل وطن يدفع بأبو المكارم على رأس مقاعده الفردية في ديرمواس بالمنيا

دفع حزب مستقبل وطن بالنائب حسانين أبو المكارم نائب دائرة ديرمواس الحالى، ابن قرية دلجا بمحافظة المنيا ،لخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ على مقاعد الحزب الفردية فى دائرته.





وكان المكارم قد تقدم اليوم بأوراق ترشحه و سط مباركة شعبية كبيرة من محبية وأنصاره وحصل على الترتيب الاول فى كشف مرشحى وخصصت له التفاحة كرمز انتخابي.





و كان حسانين أبو المكارم عضو بلجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان و كذلك عضوية لجنة الشؤن الافريقية وقدم حزمة من الخدمات المجتمعية العامة لأهل دائرتة والتى لاقت استحسان واعجاب الكثير منهم،ومنها انشاء وحدة مرور ديرمواس وكذلك الموافقة على تجديد وإنشاء محكمة ديرمواس الجزئية والموافقة على انشاء شهر عقارى قرية دلجا والانتهاء من إحلال وتجديد مستشفى ديرمواس المركزى، وكذلك الموافقة على تطوير مكاتب بريد ديرمواس ودلجا وقرية الحسايبة وغيرها من الخدمات .





يذكر أن ابو المكارم كان يعمل ضابطا بوزارة الداخلية وكان مثالا للانضباط والامانة فى العمل وترشح على عضوية برلمان 2015 وتفوق على 20 مرشحا لما يمتلكة من حب الشباب و اقتناع الناس بما قدمة خلال مسيرتة العملية .