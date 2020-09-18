AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مستقبل وطن يدفع بأبو المكارم على رأس مقاعده الفردية في ديرمواس بالمنيا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:49 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
Advertisements
فريدة محمد
دفع حزب مستقبل وطن بالنائب حسانين أبو المكارم نائب دائرة  ديرمواس الحالى، ابن قرية دلجا بمحافظة المنيا ،لخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ على مقاعد الحزب الفردية فى دائرته.

وكان المكارم قد تقدم اليوم بأوراق ترشحه و سط مباركة شعبية كبيرة من محبية وأنصاره وحصل على الترتيب الاول فى كشف مرشحى وخصصت له التفاحة كرمز انتخابي.

و كان حسانين أبو المكارم  عضو بلجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان و كذلك عضوية لجنة الشؤن الافريقية  وقدم حزمة من الخدمات المجتمعية العامة لأهل دائرتة والتى لاقت استحسان واعجاب الكثير منهم،ومنها انشاء وحدة مرور ديرمواس وكذلك الموافقة على تجديد وإنشاء محكمة ديرمواس الجزئية والموافقة على انشاء شهر عقارى قرية دلجا والانتهاء من إحلال وتجديد مستشفى ديرمواس المركزى، وكذلك الموافقة على تطوير مكاتب بريد ديرمواس ودلجا وقرية الحسايبة  وغيرها من الخدمات .

يذكر أن ابو المكارم كان يعمل ضابطا بوزارة الداخلية وكان مثالا للانضباط والامانة فى العمل وترشح على عضوية برلمان 2015 وتفوق على 20 مرشحا لما يمتلكة من حب الشباب و اقتناع الناس بما قدمة خلال مسيرتة العملية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجارحي عن مستقبل وطن.. ننشر أسماء مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم

بالأسماء.. من بينهم 3 سيدات ارتفاع عدد المرشحين لانتخابات الشيوخ في القليوبية إلى 18 مرشحًا

ننشر أسماء مرشحي مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة

بالأسماء.. مرشحو المنيا في مجلس الشيوخ.. مستقبل وطن يدفع بـ 5 وحماة وطن ينافس على كل المقاعد و٣ للمؤتمر

استمرار قطار الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظات.. ارتفاع عدد المتقدمين فى القليوبية إلى 56 وسيدة واحدة بالمنيا

مستقبل وطن يجتمع بمرشحي الحزب على المقاعد الفردية وقائمة دعم مصر بسوهاج.. صور وفيديو

ترشيحاتنا

رحاب الجمل تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام.. شاهد

شطب عماد أديب وأسامة خليل من جداول نقابة الصحفيين

ليفربول يواصل تدعيماته ويقترب من ضم جناح ولفرهامبتون

وضع مخل.. طالب جامعي يقتل صديق والده بالعدوة فى المنيا

التنمية المحلية ومخالفات البناء.. شعراوي: تخفيضات جديدة في أسعار التصالح .. مليون و180 ألف طلب.. وزيادة مستمرة يوميا

كارثة أحمد وزينب.. أول تعليق برلماني على الواقعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميًا.. طرح بنتلي كونتيننتال مولينر bentley continental gt

امرأة مسنة تفقد أطرافها الأربعة بسبب جرح من ورقة.. وتوجه هذا التحذير

بدون مكياج .. ناهد السباعي تجذب قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها