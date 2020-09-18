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تعليم

للطلاب الجدد .. شروط يجب توافرها في طالب المدينة الجامعية لجامعة القاهرة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:47 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد علام

تستعد الطلاب الجدد المغتربين مع كل عام  للتسجيل من أجل الالتحاق بالمدن الجامعية بسبب ظروف انتقالهم من محافظتهم إلى أماكن أخرى للالتحاق بالجامعة التي تم ترشيحها لهم وتوفير لهم الرعاية اليومية والمتطلبات  بأسعار مدعمة .

 

ويرصد لكم موقع صدى البلد أهم الشروط التي يجب توافرها في طالب المدينة الجامعية بجامعة القاهرة وجاءت على النحو التالي :


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1-أن يكون من غير سكان القاهرة الكبرى.

2-أن يكون من الطلاب النظاميين المقيدين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس ويستثنى من ذلك الطلاب الوافدون المقيدون على منح تبادل ثقافى أو منح مالية.


3-ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية (عدا الثلاثة الأولى) الواردة فى المادة 126 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات.


4-ألا يكون وقع على من سبق له الإقامة بالمدينة أو إحدى المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى عقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة فى العام السابق مباشرة.


5-ألا يكون قد وقع على  من سبق له الإقامة بالمدينة أو إحدى المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى عقوبة الحرمان من الإقامة.


6-ألا يكون قد أنهيت إقامته من المدن لعدم سداده الرسوم.


7-أن تثبت لياقته الصحية.


8-ألا يكون مستحقا عليه رسوم إقامة سابقة للمدينة.


9-ألا يكون من الطلاب المتزوجين ويستثنى من ذلك الوافدون.


10-يجوز قبول طلاب وافدين مستمعين.

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