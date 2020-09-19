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محافظات

لم يحضر أحد.. طلبات الترشح في انتخابات النواب ببني سويف صفر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
شهد اليوم الثاني من فتح باب الترشح على المقاعد الفردية بالدوائر الأربعة في انتخابات مجلس النواب بمحافظة بني سويف، عدم تقدم أي من المواطنين للترشح في جميع الدوائر، ويتوقف عدد المرشحين عند ٦٠ مرشحا تقدموا باوراقهم الى لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة بني سويف الابتدائية الخميس.

وبدأت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ببني سويف، في الساعة التاسعة أمس الخميس، تلقي أوراق المرشحين للانتخابات على المقاعد الفردية بدوائر المحافظة الأربع، تحت إشراف رئيس محكمة بني سويف الابتدائية رئيس لجنة تلقي الطلبات ومتابعة سير العملية الانتخابية، وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة.
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وشهدت محكمة بني سويف الابتدائية، توافد المرشحين في الساعات الأولى منذ الصباح الباكر الخميس وذلك قبل فتح اللجنة أبوابها وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة، قبل أن يحصل مرشحو حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري على الأرقام الأولى في قوائم الترشح.

ويصل إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية بدوائر المحافظة الأربع إلى 16 مرشحا.

كان قرابة 95 مرشحا محتملا تقدموا لإجراء الكشف الطبي، بمقر اللجنة بمستشفى بني سويف التخصصي.

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