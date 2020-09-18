اللجنة العليا للطوارئ بالسودان: تضرر كافة الولايات بسبب الفيضانات والسيول

أعلنت اللجنة العليا لطوارئ الخريف، اليوم الجمعة، تضرر كل ولايات السودان وتأثرها بالفيضانات والسيول مشيرة إلى أن الخرطوم أكثر الولايات تضررا.





نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا لطوارئ الخريف، لينا الشيخ، قولها إن عدد المتضررين ارتفع الآن أكثر من 770 ألف شخص في ولايات السودان المختلفة .





أعلن الدفاع المدني السوداني وفاة 121 شخصا من جراء الفيضانات والسيول، وأشار إلى أن هناك أضرارا كبيرة لحقت بالأراضي الزراعية في عدد من الولايات.



