AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اللجنة العليا للطوارئ بالسودان: تضرر كافة الولايات بسبب الفيضانات والسيول

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:29 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت اللجنة العليا لطوارئ الخريف، اليوم الجمعة، تضرر كل ولايات السودان وتأثرها بالفيضانات والسيول مشيرة إلى أن الخرطوم أكثر الولايات تضررا.

نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا لطوارئ الخريف، لينا الشيخ، قولها إن عدد المتضررين ارتفع الآن أكثر من 770 ألف شخص في ولايات السودان المختلفة .

أعلن الدفاع المدني السوداني وفاة 121 شخصا من جراء الفيضانات والسيول، وأشار إلى أن هناك أضرارا كبيرة لحقت بالأراضي الزراعية في عدد من الولايات.

وأكد الدفاع المدني على الجهود المبذولة من أجل تطويق الكارثة بالوسائل المتاحة لديه، واستمرار حالة التأهب بسبب هطول الأمطار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار الهضبة الإثيوبية.. السودان يضع خطة طوارئ لمواجهة ارتفاع مناسيب النيل الأزرق

بسبب فياضانات النيل.. السودان يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

ارتفاع كبير فى مناسيب النيل بالسودان.. وانهيار 24 ألفا و582 منزلا

عدد الضحايا تجاوز الـ 100 شخص.. فيضان النيل في السودان يدمر 64000 منزل

وزيرة العمل السودانية لـ "أ ش أ": نشكر مصر على سرعة الاستجابة لدعم متضرري الفيضانات

تحذيرات من كارثة صحية في السودان بسبب الفيضانات

ترشيحاتنا

خوارج العصر| فيديو من القوات المسلحة لكشف الوجه الحقيقي للعناصر الإرهابية

الاستبسال عقيدة الجيش .. شاهد أبطال حرس الحدود يكسرون أقدام مهربي المخدرات

مرسوم ملكي سعودي بشأن اتفاقية بين السعودية والولايات المتحدة

من بينها 1 عربية| الكويت تصدر قرارا بمنع دخول القادمين من 3 دول

الري السودانية: استمرار انخفاض مناسيب النيل

وضع مخل.. طالب جامعي يقتل صديق والده بالعدوة فى المنيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتحقيق حلم والدتها المصابة بمرض مزمن| عروس تقيم حفل زفافها في المستشفى.. شاهد

رسميًا.. طرح بنتلي كونتيننتال مولينر bentley continental gt

امرأة مسنة تفقد أطرافها الأربعة بسبب جرح من ورقة.. وتوجه هذا التحذير