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رياضة

في الدقائق الأخيرة .. حرس الحدود يحقق الفوز بثلاثية أمام إنبي في الدوري

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
انتهت أحداث مباراة انبي وحرس الحدود بـ فوز حرس الحدود بـ ثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على استاد المكس ضمن مباريات الجوله الـ 27 من مباراة الدوري المصري.

وأحرز توني جوميز هدف فريق حرس الحدود الـ 3 في الدقيقة الـ 88 من عمر الشوط الثاني. 

وكانت أحداث الشوط الأول  لـ مباراة حرس الحدود وانبي انتهت بـ تقدم حرس الحدود بـ هدفين مقابل هدف في المباراة المقامة على استاد المكس ضمن مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري.

وقرر حكم المباراة في نهاية الشوط الأول احتسب ضربة جزاء لصالح فريق حرس الحدود قبل ات يلجأ لـ تقنية الفيديو ويقرر التراجع عنها ويقرر طرد لوكاسا نجم انبي عقب عرقلته لـ ابراهيم يحيي داخل منطقة الجزاء.

وأحرز نانا انتوي نجم فريق حرس الحدود هدف الفريق الثاني في مرمى انبي في الدقيقة الـ 43 من عمر المباراة. 

أدرك فريق حرس الحدود التعادل امام فريق انبي عقب احراز عمرو الحلواني لـ هدف الفريق الاول في مرمى انبي في الدقيقة الـ 13 للمباراة من ضربة جزاء صاروخية

أحرز عبدالرحمن عامر نجم فريق انبي هدف الفريق الأول في مرمى حرس الحدود في المباراة المقامة على استاد المكس ضمن مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري.

وجاء الهدف في الدقيقة الـ 3 من عمر المباراة من هجمة رائعة من نجم فريق انبي. 
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