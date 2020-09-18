الأعلى للشئون الإسلامية: المساجد الجديدة بنيت على الطراز المملوكي

قال عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المساجد التي تم افتتحها اليوم والجمعة الماضية شهدت أحدث عمارة إسلامية وأعادت لنا الطراز المملوكي والفاطمي.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تم إعادة إعمار المنطقة الخديوية والفاطمية والعديد من المساجد في مختلف محافظات الجمهورية.





وأضاف، جماعة الإخوان الإرهابية لم يفتتحوا مسجدا واحدا أثناء توليهم الحكم، واعتدوا على الأئمة في المساجد ومنعوهم من صعود المنابر، واستخدموا المساجد لأغراض سياسية.