AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأعلى للشئون الإسلامية: المساجد الجديدة بنيت على الطراز المملوكي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:22 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المساجد التي تم افتتحها اليوم والجمعة الماضية شهدت أحدث عمارة إسلامية وأعادت لنا الطراز المملوكي والفاطمي.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تم إعادة إعمار المنطقة الخديوية والفاطمية والعديد من المساجد في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف، جماعة الإخوان الإرهابية لم يفتتحوا مسجدا واحدا أثناء توليهم الحكم، واعتدوا على الأئمة في المساجد ومنعوهم من صعود المنابر، واستخدموا المساجد لأغراض سياسية.    
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عضو بالبحوث الإسلامية: الوطن يمر بمرحلة فارقة تستوجب التوحد خلف قيادتنا

الأعلى للشئون الإسلامية: الدين الإسلامي يأمرنا بالحفاظ على النفس.. فيديو

عبد الغني هندي: النظافة ركن أساسي في الإسلام.. وعودة الناس إلى المساجد فاتحة خير.. فيديو

جماعة الإخوان باعت 75 نجفة أثرية من مسجد الحسين للمخابرات التركية| تفاصيل

أتحدى أي شخص منهم أن يكذبني.. عضو الأعلى للشئون الإسلامية: الإخوان سرقوا النجف الأثري بمسجد الحسين

الأعلى للشئون الإسلامية يحذر من مخطط الإخوان لنشر الأكاذيب.. فيديو

ترشيحاتنا

ميركاتو الصيف.. 9 نجوم مهددون بالخروج من جنة الأهلي والزمالك

الزمالك وأسوان .. نصف ساعة من التعادل السلبي وجنش ينقذ الملكي من هدف محقق

بسبب أزمة قلبية.. فرج عامر يعتذر عن الترشح للبرلمان.. فيديو

لمنع استغلالها بأي صورة.. النائب العام يكلف القومي للأمومة بمتابعة حالة ابنة أحمد وزينب

على نغمات لغبطيطا.. وصلة رقص لـ سمية الخشاب في حمام السباحة

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة فى مباراة حسم الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتحقيق حلم والدتها المصابة بمرض مزمن| عروس تقيم حفل زفافها في المستشفى.. شاهد

رسميًا.. طرح بنتلي كونتيننتال مولينر bentley continental gt

امرأة مسنة تفقد أطرافها الأربعة بسبب جرح من ورقة.. وتوجه هذا التحذير