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أخبار البلد

رغم كورونا.. مصر تقفز 6 مراكز عالمية لـ متوسط سرعات الإنترنت

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:37 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
واصلت مصر نجاحها، في تحسين متوسط سرعات الإنترنت خلال الفترة الماضية؛ وذلك على الرغم من الضغوط الكبيرة على شبكة الإنترنت خلال أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد، وما صاحبها من زيادة الطلب على خدمات البيانات، مع اتجاه العديد من الأفراد والمؤسسات إلى الاعتماد على نماذج عمل رقمية، تضمن استمرارية الأعمال.

وكشف أحدث التقارير الصادرة عن مؤشر Ookla Speedtest  العالمي لقياس سرعات الانترنت، هذا الشهر، والخاص بشهر أغسطس 2020، عن ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت الثابت في جمهورية مصر العربية، ليصل إلى 31.38 ميجابت/ث، بنهاية شهر أغسطس، وتقدم ترتيب مصر 6 مراكز؛ لتحتل المركز الـ 91 بدلا من الـ 97 عالميا.

يأتي ذلك نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ خطتها الطموحة لتطوير وتحسين جودة الإنترنت في البلاد والتي جعلت مصر احدى أفضل الدول عالميا وإفريقيا، فقد ساهمت الاستثمارات الكبيرة التي تم تنفيذها لتطوير البنية التحتية على مدار السنوات الماضية في تمكين شبكة الإنترنت في مصر من استيعاب الزيادة غير المسبوقة في حركة مرور البيانات خلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد على مدار الشهور الفائتة،
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