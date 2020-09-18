AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة أهرامات المنوفية بعد إثارتها الجدل والسخرية | شاهد

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:39 م
صدى البلد
Advertisements
مروة فاضل
فوجئ أهالي قريه البتانون بمدينه شبين الكوم في المنوفية بوجود مجسم صغير للاهرامات وبجوارها أسد ومسلة كنوع من التجميل في مداخل القرية. 

وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وأثارت السخريه والجدل بين أهالي قريه البتانون خاصه والمنوفية عامة بسبب الشكل غير الحضاري الذي ظهرت به. 

وقالت هناي عقيلة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم،  أن المجسم كان للشكل الجمالي ونموذجا مصغرا للأماكن الأثرية في مصر وكان يهدف إلى إضفاء الجمال على مدخل القريه بعد أن كان مقلبا للقمامة. 

واضاف، أن النموذج كان تبرع من أهالي القريه بالجهود الذاتية،  موضحا أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أمر بإزالة المجسم بعد آثارته الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. 

إزالة أهرامات المنوفية بعد إثارتها الجدل والسخرية | شاهد
إزالة أهرامات المنوفية بعد إثارتها الجدل والسخرية | شاهد
إزالة أهرامات المنوفية بعد إثارتها الجدل والسخرية | شاهد
إزالة أهرامات المنوفية بعد إثارتها الجدل والسخرية | شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على ضوء الكشافات .. أهالي المنوفية يساعدون في استخراج ضحايا منزل شنوان المنهار

مناقشات كتب وأمسيات شعرية بثقافة المنوفية

ترشيحاتنا

بسبب أزمة قلبية.. فرج عامر يعتذر عن الترشح للبرلمان.. فيديو

وضع مخل.. طالب جامعي يقتل صديق والده بالعدوة فى المنيا

التنمية المحلية ومخالفات البناء.. شعراوي: تخفيضات جديدة في أسعار التصالح .. مليون و180 ألف طلب.. وزيادة مستمرة يوميا

مرسوم ملكي سعودي بشأن اتفاقية بين السعودية والولايات المتحدة

تركيا تواصل الاستفزاز: تمديد مهام سفينة تنقيب بشرق المتوسط شهرا

تركيا تستدعي السفير اليوناني بعد إهانة أردوغان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتحقيق حلم والدتها المصابة بمرض مزمن| عروس تقيم حفل زفافها في المستشفى.. شاهد

رسميًا.. طرح بنتلي كونتيننتال مولينر bentley continental gt

امرأة مسنة تفقد أطرافها الأربعة بسبب جرح من ورقة.. وتوجه هذا التحذير