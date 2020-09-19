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تعليم

انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020.. اليوم

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:46 ص
الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية
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ياســـمين بدوي
تنطلق اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020 ، امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية (صناعي ـ زراعي ـ تجاري ـ فندقي) للعام الدراسي 2019/2020 .

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم افني ، أنه سوف تعقد هذه امتحانات  الدور الثاني للدبلومات الفنية الدور ، في ظل تطبيق إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في جميع اللجان الامتحانية.

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ومن المقرر أن تستمر الامتحانات التحريرية حتى يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020، على أن تتم الامتحانات العملية للدور الثاني يوميًا عقب الامتحانات التحريرية وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020.

و سوف تبدأ أعمال تقدير الدرجات لـ امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020 ، جميع النوعيات يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات (238113) طالب/طالبة منهم (119853) طالب/طالبة بالتعليم الصناعي، و(36228) طالب/طالبة بالتعليم الزراعي، و(77269) طالب/طالبة بالتعليم التجارى، و(4763) طالب/طالبة بالتعليم الفندقي.
 

ويبلغ إجمالي عدد اللجان الأصلية بجميع القطاعات (424) لجنة منهم (205) لجنة تعليم صناعى، (72) لجنة تعليم زراعي، (138) لجنة تعليم تجاري، (9) لجان تعليم فندقي، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة (35) مركز منهم (6) مراكز بالقاهرة والجيزة.
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