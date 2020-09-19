انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020.. اليوم

تنطلق اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020 ، امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية (صناعي ـ زراعي ـ تجاري ـ فندقي) للعام الدراسي 2019/2020 .





وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم افني ، أنه سوف تعقد هذه امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية الدور ، في ظل تطبيق إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في جميع اللجان الامتحانية.





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ومن المقرر أن تستمر الامتحانات التحريرية حتى يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020، على أن تتم الامتحانات العملية للدور الثاني يوميًا عقب الامتحانات التحريرية وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020.





و سوف تبدأ أعمال تقدير الدرجات لـ امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020 ، جميع النوعيات يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020.



