AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

د.كمال الدسوقي يكتب: العشوائية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:39 م
صدى البلد
Advertisements
مرض أصاب المجتمع ليس فقط فى البناء والعمران الذى انتشر على مدار ال٤٠ عاما الماضية لكنها أصابت الفكر والتنوير وانحرف المجتمع عن الرؤية والتخطيط والتنظيم فى الأفكار والأعمال وما البناء العشوائى إلا مرحلة متأخرة من مراحل الفوضى غير الخلاقة التى تنتج أحياء كاملة لا يحكمها قانون أو حتى عرف يحيى عليه الناس أن هذه الظواهر الغريبة عن المجتمع المصرى الذى ظل على عمق تاريخه يهتم بالنظام فى كل مناحى الحياة من مبان خالدة فى التاريخ إلى حضارة عظيمة أثرت العالم كله من مصر القديمة إلى مصر القبطية والإسلامية بكل حضارتها وبعيدا عن المسئولية تقع على عاتق من، لقد آن الأوان لوقف هذا التجريف فى الرؤى والأفكار والأعمال والبناء، وأن الفرق بين التخطيط والعشوائية بسيط جدا فقط التنظيم بنفس الموارد ونفس الإنفاق ونفس الخدمات.

يا سادة غياب دور الدولة والقيادة والقوانين هو المسؤول عن هذا الانحراف آن الأوان لإعادة وجه الدولة الحضارى الذى يضمن حياة سهلة سعيدة يتمتع فيها المواطن بكافة حقوقه من تعليم وصحة وعمل وسكن كريم وهذا العمل يتطلب تعاون الجميع حكومة وشعب.


ان الحل للعشوائيات يتطلب أن يتم على مراحل بالمناطق الأكثر خطورة وأن يتم إيجاد البديل الأفضل فى حالة الإزالة أو بديل مؤقت لحين التطوير إذا كان المكان سيتم تطويره، وقد شاهدت مناطق كثيرة عشوائية فى الصين تم تحويلها من أكواخ إلى ناطحات سحاب وتم نقل السكان إليها بعد أن تم تدريبهم وتأهيلهم لهذا النوع من السكن وهكذا نجحوا فى تطوير بلدهم.

كذلك يجب أن تتفهم الحكومة عادات وتقاليد الناس وتغييرها يتطلب الوقت والمجهود والمال والرضا وأيضا تعليم وتطوير كل المناطق العشوائية سيعود على المواطن والدولة بالخير والتنمية، البداية حتما ستأتى من التعليم والصحة والباقى يصبح سهلا جدا بشوية تنمية مهارات للشعب
حقا أن العشوائية خطر كبير يهدد الدولة ويجب محاربتها والأفكار الابتكارية فورا.
Advertisements

ترشيحاتنا

حساس للغاية.. الناتو يتكتم نتائج تحقيق الحادث البحري بين فرنسا وتركيا

صحفي بـ سكاي سبورتس يعلن مفاجأة بشأن ميركاتو برشلونة

وزير خارجية الإمارات يغرد بالعبرية: "شنا توفا"

آخرهم أحمد العوضي.. نجوم يكشفون قصص ارتباطهم بزوجاتهم على الهواء

6 مدن تسجل صفر كورونا في القليوبية

رئيس الضرائب بعد تجديد الثقة: دورنا ليس قائما على الجباية وحوافز جديدة للموظفين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود الكاجوال .. ملك زاهر بإطلالة تكشف عن جمالها رفقة شقيقتها

شركة طيران شهيرة تستعين بـ روبوتات متطورة للحد من تفشي كورونا

بلوك مختلف.. كارول سماحة تتألق بإطلالة شبابية.. شاهد