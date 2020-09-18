د.كمال الدسوقي يكتب: العشوائية

مرض أصاب المجتمع ليس فقط فى البناء والعمران الذى انتشر على مدار ال٤٠ عاما الماضية لكنها أصابت الفكر والتنوير وانحرف المجتمع عن الرؤية والتخطيط والتنظيم فى الأفكار والأعمال وما البناء العشوائى إلا مرحلة متأخرة من مراحل الفوضى غير الخلاقة التى تنتج أحياء كاملة لا يحكمها قانون أو حتى عرف يحيى عليه الناس أن هذه الظواهر الغريبة عن المجتمع المصرى الذى ظل على عمق تاريخه يهتم بالنظام فى كل مناحى الحياة من مبان خالدة فى التاريخ إلى حضارة عظيمة أثرت العالم كله من مصر القديمة إلى مصر القبطية والإسلامية بكل حضارتها وبعيدا عن المسئولية تقع على عاتق من، لقد آن الأوان لوقف هذا التجريف فى الرؤى والأفكار والأعمال والبناء، وأن الفرق بين التخطيط والعشوائية بسيط جدا فقط التنظيم بنفس الموارد ونفس الإنفاق ونفس الخدمات.





يا سادة غياب دور الدولة والقيادة والقوانين هو المسؤول عن هذا الانحراف آن الأوان لإعادة وجه الدولة الحضارى الذى يضمن حياة سهلة سعيدة يتمتع فيها المواطن بكافة حقوقه من تعليم وصحة وعمل وسكن كريم وهذا العمل يتطلب تعاون الجميع حكومة وشعب.









ان الحل للعشوائيات يتطلب أن يتم على مراحل بالمناطق الأكثر خطورة وأن يتم إيجاد البديل الأفضل فى حالة الإزالة أو بديل مؤقت لحين التطوير إذا كان المكان سيتم تطويره، وقد شاهدت مناطق كثيرة عشوائية فى الصين تم تحويلها من أكواخ إلى ناطحات سحاب وتم نقل السكان إليها بعد أن تم تدريبهم وتأهيلهم لهذا النوع من السكن وهكذا نجحوا فى تطوير بلدهم.





كذلك يجب أن تتفهم الحكومة عادات وتقاليد الناس وتغييرها يتطلب الوقت والمجهود والمال والرضا وأيضا تعليم وتطوير كل المناطق العشوائية سيعود على المواطن والدولة بالخير والتنمية، البداية حتما ستأتى من التعليم والصحة والباقى يصبح سهلا جدا بشوية تنمية مهارات للشعب

حقا أن العشوائية خطر كبير يهدد الدولة ويجب محاربتها والأفكار الابتكارية فورا.