مستثمري سوهاج: الصناعات الغذائية لديها فرص واعدة للنمو في الصعيد

قال المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن محافظات الصعيد تحتاج المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل تستوعب أبناء الإقليم بدلا من هجرتهم للقاهرة والإسكندرية.



وأضاف الشندويلى ل"صدى البلد " أن الدولة أطلقت مشروعات قومية بالصعيد على رأسها المليون ونصف المليون فدان والمثلث الذهبى وتعد فرص استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص خاصة فى القطاعات الزراعية.



وتابع: "الصناعات الغذائية لديه فرصة واعدة للنمو فى محافظات الصعيد نظرا لما تمتلكه من أراض صالحة للزراعة وقربها تلك من المناطق الصناعية".



وكشف الشندويلى، عن مطالبته لوزير قطاع الأعمال العام بضرورة دراسة مدى إمكانية قصر احتياجات مصنع الغزل والنسيج فى سوهاج من الصناعات التكاملية مثل البلاستيك والكارتون على المصانع المنطقة الصناعية بسوهاج مع وضع شروط معينة خاصة بالجودة والسعر.

