رئيس لجنة كورونا: الفيروس باق وسيظل معنا

حذر الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، المصريين من استمرار فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقال حسني، في حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش ، مقدم برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر شاشة المحور، اليوم الجمعة، إن فيروس كورونا لم ينتهي بعد وعلينا الحذر بشدة من هذا الأمر، مضيفا أن فيروس كورونا المستجد باقي وسيظل باقي خلال الفترة المقبلة.





وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن الدولة تتعامل بكل ذكاء فيروس كورونا المستجد من البداية.





وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن السبب الرئيسي للوفاة بكورونا التأخر في الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن المناعة المكتسبة من فيروس كورونا تستمر لمدة 3 أشهر فقط.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إلى أن النوم السليم من أهم عوامل تحسين الجهاز المناعي.