د. دنيا شعير تكتب: معجزات علاجية من المواد الطبيعية (5).. طرق غش النباتات الطبية والعطرية

تزايدت حصة التجارة الدولية من المنتجات العشبية وسوق الطب البديل بمعدل سريع فى الاقتصاد العالمى يقارب 15% سنويا. تم استخدام حوالى 29000 مادة نباتية بواسطة أكثر من 1000 شركة أدوية أو نباتات طبية بنسبة ايرادات تتجاوز 60 مليار دولار أمريكى عام 2017اما باستخدام جزء من النبات أو المادة الخامالتي يتم الحصول عليها منالبلدان الغنية بالتنوع البيولوجي مثل آسيا وأفريقيا وأمريكاالجنوبية. و للأسف أصبح غش تلك الموادمشكلة فى صناعة الأعشاب نتيجة زيادة الطلب عليالمنتجات النباتات الطبية و نقص زراعة بعض الأنواع أوندرة وجود أنواع أخرى في البرية، و يمكن أن يؤثرهذا الغش سلبا على تجارةمنتجات النباتات الطبية في السوق العالميةكما ان الآثار الضارة لغش الأنواع تؤثرعلى صحةوسلامة المستهلكينمن اثار ضارة خفيفة (حساسية، إرهاق، اضطراب معدي معوي،غثيان، اضطرابات مزاجية أو ضعف عضلي) إلى معتدلة (تشنجات، خمول أو نوبات، قيء) إلى شديدة (سرطانات، غيبوبة، نزيف داخل المخ، تسمم، فشل كلوي أو كبدي) و قد تصل الى الوفاة فى بعض الأحيان.

و يوجد أنواع مختلفة من الغش و قد تحدث بطريقة متعمدة لزيادة المكاسب و الأرباح و قد تكون حدثت بطريقة غير متعمدةمع عدم وجود النية السيئة من المنتج أو المورد نتيجة لقلة المعرفة بالأسم العلمى للنبات أوبالطرق العلمية الصحيحة التى تجعل الدواء خالى جزئيا أو كليا من المواد الفعالة مثل المصادر الجغرافية، ظروف النمو، الجمع الخاطئ،المعالجة و التخزين. كل هذه العوامل تؤثر على جودة الدواءو مثال لذلك يمكن أن يحدث خلط للجزء المعنى من النبات المحتوى على المادة الفعالة بأجزاء أخرى من النبات خالية من المادة الفعالة مثل اختلاط اجزاء من الساق مع أوراق نبات الداتورة أو حتى اختلاط التربة بأوراق النبات فى عملية الجمع الخاطئة و أيضا لابد من مراعاة أن بعض المواد يتم جمعها فى موسم بعينه حيث يكون فيه أعلى تركيز للمادة الفعالة مثل لحاء القرفة يتم جمعه فى الموسم الممطر و أيضا عمر النباتمن العوامل المؤثرة مثل جذور البيلادونا التى تجمع عند عمر من 3 الى 4 سنوات. أو عملية التجفيف الخاطئةالذى يمكن أن تسبب تكسير للمادة الفعالة مثل الكولشيسين (مركب دوائي مستخلص من زهورنبات اللحلاح الخريفي(Colchicum autumnale) اذا تم رفع درجة الحرارة عن 65 درجة مئوية،و أيضا ظروف التخزين مثل الزيوت الطيارة التى لابد من تخزينها فى زجاجات محكمة الغلق مخزنة فى غرفة مظلمة او زجاجة غامقة و درجة حرارة مناسبة. كما أن الاهمال فى عملية التجفيف أو التخزين ينتج عنه فساد المنتج واصابته بالميكروبات أو الحشرات او الافات.

ان غش النباتات الطبية و العطرية و المواد الطبيعية بصفة عامة هو عبارة عن استبدال المادة الخام جزئيا أو كليا بمواد أخرى خالية أو أقل فى الكفاءة العلاجية و الخواص الكيميائية. و يوجد طرق عديدة منها: الغش بنبات اخر من نفس الجنس له جودة أقل من المادة الأصلية و أرخصويكون مشابه و قريب للمادة الأصلية فى الشكل و التركيب الكيميائى مثل استخدام السنامكى العربى لغش نبات السنامكى الهندى و الزنجبيل اليابانى لغشنبات الزنجبيل Zingiberoffinalis)).وأحيانا يتم استبدال المنتج جزئيا أو كليا بنباتات مشابه فى الشكل و مختلفة تماما فى المواد و التركيب الكيميائى و عادة تستخدم هذه الطرق فى البودرة المطحونة مثل استبدال بودرة الفلفل الأسود ببودرة بذور البابايا و يستخدم خشب الصندل الأحمر لغش الشطة، قشر البندق لغش القرفة. أو بيع النبات الأصلى لكن بدون المادة الفعالة عن طريق استخلاص و ازالة المواد منه بطريقة لا تؤثر على الشكل الخارجى له و تجفيفه و بيعه مرة أخرى، و هذه الطريقة تستخدم عادة مع النباتات المحتوية على الزيوت الطيارة مثل القرنفل و الحبهان و الشمر و غيرها.و أيضا يتم الغش باضافة مواد كيمائية الى المادة الطبيعية لزيادة المكاسب مثل اضافة البارافين الأصفر الى شمع النحل و غش العسل بسكريات محولة (خليط من سكر الجلوكوز و الفركتوز) و قد تستخدم هذه الاضافات الاصطناعيةلتحسين الشكل و الرائحة و الخواص للمادة الطبيعيةمثل اضافة السترال Citral (رائحة عطرية صناعية موجودة فى الموالح) الى زيوت الموالح (زيت الليمون و زيت البرتقال الطبيعى). كما تتم اضافة مادة مزيفة او ذات جودة منخفضة كنوع منالنصب و الاحتيالو عادة يتم خلط و زيادة حجم الاعشاب المطحونة على هيئة بودرة بهذه الطريقةمثل اضافة دقيق القمح الى الزنجبيل المطحون مع بعض الشطة لاستعادة الطعم اللاذع و الكركم للحفاظ على اللون. و أحيانا اضافة مواد ضارة عن طريق جمع المخلفات و خلطها مع المادة الأصلية مثل اضافة مطحون الأحجار الكلسية الى نبات الحلتيت (أصماغ نباتية تستخدم لعلاج القولون العصبى) وخلط مطحون الطوب الأحمر الى القرفة و اضافة (Mentanil yellow)و هى صبغة صفراء محظور استخدامها فى مجال الأغذية و تضاف الى نبات الكركم.

بالطبع يسهل التعريف بالمنتج و الكشف عن نسبة نقاوة و كفاءته من خلال معامل الجهات الصحية الرقابية و شركات الأدوية و الأعشاب الطبية و العطرية حيث يوجدعدة طرق لتقييم و تحديد الغش بالطرق المختلفةسواء باختبار الشكل الخارجى أو الخصائص الحسية (اللون و الطعم و الرائحة و الملمس)،و الفحص الميكروسكوبى لدراسة انسجة النبات و العناصر الرئيسية (key elements)الموجودة بداخل الخلايا المميزة لكل نوع و جنس من النبات و الجزء المستخدم من النبات و استخدام الصبغات المختلفة للكشف عن وجود محتويات الخلايا و اكتشاف الأنواع الدخيلة. والتحاليل الفيزيائية التى تتضمن (درجة الرطوبة، الذوبان، اللزوجة و غيرها) ، و التحاليل الكيميائية لتحديد المواد الفعالة و عزل و تنقية و تعريفها و التقدير الكمى لهذه المواد،و التحاليل البيولوجية لتقييم الفعالية الحيوية للمواد الفعالة مثل (مضادات الأكسدة، مضادات الميكروبات، خفض مستوى الجلكوز فى الدم و غيرها)و طرق الكروماتوجرافيا التحليلية لتحديد جودة و نقاوة الدواء، و مؤخرا يتم تحديد بصمه المادة الوراثية لكل نبات.