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تعليم

لطلاب كلية تربية حلوان .. تعرف على المجالات الاختيارية المقررة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:01 م
كلية تربية حلوان
كلية تربية حلوان
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قسم التعليم

تزامنا مع قرب العام الدراسي يتساءل كثير من طلاب كلية التربية، قسم تربية أساسى، بجامعة حلوان، عن المجالات المقررة على القسم بالكلية .


ويمكن للطلاب، من خلال " صدى البلد "، التعرف على هذه المجالات، ومضمون المادة العلمية الخاصة بها.

 

المجالات : هى مواد يختص بدراستها تربية اساسي فقط وهى تضاف للمجموع وعليها اعمال سنة وهى من ضمن المواد التربوية (مواد ثقافيه).

 

ويوجد 4 مواد مجالات يقوم الطالب بترتيبها على حسب رغباته  وتظهر نتيجتها مع ظهور نتيجة التنسيق الداخلي فقط حسب المجموع الكلى .

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المجال التجارى :

وهو يتحدث عن التجارة الاعمال الادارية وكيفية عمل فاتورة او سجل عمل وكل ما يتختص بالتصدير والاستيراد والتجارة الداخلية والخارجية او التبادل الطوعي للبضائع، أو الخدمات، أو كليهما معا.

 

المجال الصناعى :

يهتم بدراسة كل ما يتعلق بالمواد المستخدمة فى الصناعة والالات الحديثة و ما يتعلق بالاخشاب وانواعها والاعمال الكهربائية والدهانات، وهذا يساعد الطلاب فى التعرف على كل ما هو جديد فى كل مجالات الصناعة .

 

المجال الزراعى :

يهتم بدراسة كل ما يتعلق بالنبات و بالمحاصيل الزراعية بنوعيها الصيفية والشتوية واحوال المناخ والمادة، وتختص بدراسة التربة ومواعيد ومناطق الزراعة وانواع السماد والتربه وكل ما يتعلق بالزراعة من مشكلات ومواضيع

 مجال الاقتصاد المنزلى :

وهو إدارة وتدبير شؤون المنزل، من تقييم الحاجيات الضرورية لإستهلاك أهل المنزل، ومقدار المصروفات اللازمة خلال وقت معلوم، وتوفير حاجيات ومتطلبات المنزل في حدود الزمن والموارد المتاحة .

جدير بالذكر أن هذه المواد تدرس فى سنوات الدراسة الاربعة ولا يجوز التحويل بينها، وأنها تحتوى على 200 درجة وهى أكبر مادة لها درجات فى مواد كلية التربية.

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