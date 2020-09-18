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أخبار البلد

هاشتاج السيسي قوتنا وقدوتنا يتصدر تويتر.. ومغردون: أحببناك من كل قلوبنا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:31 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد بدران

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #‏‎السيسي_قوتنا_وقدوتنا ، وذلك تعبيرا عن تأييد ودعم الرئيس فى قراراته.


وجاءت تغريدات رواد تويتر كالتالي:


‏تحيا مصر ‎#السيسي_قوتنا_وقدوتنا

‏‎#السيسي_قوتنا_وقدوتنا ---وجيشنا سندنا---وشرطتنا حصننا--والله معنا ولن يضيعنا


‏‎#السيسي_قوتنا_وقدوتنا


العالم هيحتار في اللي إحنا بنعمله 🇪🇬 🇪🇬 

‏كنت اتمني اكون في الجيش او الشرطه عشان اقولك تحيا مصر يافندم 🇪🇬🇪🇬🇪🇬 واقولك ازاي انت حببتني في البلد ياريس وعلمتني الانتماء وازاي افتخر بمصريتي وجيشي وعلمتني ازاي اعمل اكتر ما اتكلم، شكرا عشان كنت ليا اب تاني وقدوه من غير ماشوفك #السيسي_قوتنا_وقدوتنا


‏‎#السيسي_قوتنا_وقدوتنا

منا السلام وإليك السلام ياحبيبنا وقائدنا

‏‎#السيسي_قوتنا_وقدوتنا ولا عزاء للخرفان


‏السيسي يبني و يعمر دولة يريدها الاخوان ارض خربة ليعيثو فيها فسادهم تحت شعار دين يتبرأ منهم و،لخدمة سياسة هم أبعد عن فهمها.. ‎#السيسي_قوتنا_وقدوتنا


‏‎#السيسي_قوتنا_وقدوتنا

أكمل المسيرة يا بطل 
القافلة تسير والكلاب تعوي 
أحببناك من كل قلوبنا وعلى العهد مكملين

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