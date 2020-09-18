هاشتاج السيسي قوتنا وقدوتنا يتصدر تويتر.. ومغردون: أحببناك من كل قلوبنا

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #السيسي_قوتنا_وقدوتنا ، وذلك تعبيرا عن تأييد ودعم الرئيس فى قراراته.
وجاءت تغريدات رواد تويتر كالتالي:
تحيا مصر #السيسي_قوتنا_وقدوتنا
#السيسي_قوتنا_وقدوتنا ---وجيشنا سندنا---وشرطتنا حصننا--والله معنا ولن يضيعنا
#السيسي_قوتنا_وقدوتنا
العالم هيحتار في اللي إحنا بنعمله 🇪🇬 🇪🇬
كنت اتمني اكون في الجيش او الشرطه عشان اقولك تحيا مصر يافندم 🇪🇬🇪🇬🇪🇬 واقولك ازاي انت حببتني في البلد ياريس وعلمتني الانتماء وازاي افتخر بمصريتي وجيشي وعلمتني ازاي اعمل اكتر ما اتكلم، شكرا عشان كنت ليا اب تاني وقدوه من غير ماشوفك #السيسي_قوتنا_وقدوتنا
#السيسي_قوتنا_وقدوتنا
منا السلام وإليك السلام ياحبيبنا وقائدنا
#السيسي_قوتنا_وقدوتنا ولا عزاء للخرفان
السيسي يبني و يعمر دولة يريدها الاخوان ارض خربة ليعيثو فيها فسادهم تحت شعار دين يتبرأ منهم و،لخدمة سياسة هم أبعد عن فهمها.. #السيسي_قوتنا_وقدوتنا
#السيسي_قوتنا_وقدوتنا
أكمل المسيرة يا بطل
القافلة تسير والكلاب تعوي
أحببناك من كل قلوبنا وعلى العهد مكملين
أكمل المسيرة يا بطلالقافلة تسير والكلاب تعويأحببناك من كل قلوبنا وعلى العهد مكملين pic.twitter.com/S1lcDme1ym— Ahmed_Al_misri إبن مصر ❤ (@AhmedAl84328541) September 18, 2020