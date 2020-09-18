هاشتاج السيسي قوتنا وقدوتنا يتصدر تويتر.. ومغردون: أحببناك من كل قلوبنا

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #‏‎السيسي_قوتنا_وقدوتنا ، وذلك تعبيرا عن تأييد ودعم الرئيس فى قراراته.





وجاءت تغريدات رواد تويتر كالتالي:





‏تحيا مصر ‎#السيسي_قوتنا_وقدوتنا





‏‎#السيسي_قوتنا_وقدوتنا ---وجيشنا سندنا---وشرطتنا حصننا--والله معنا ولن يضيعنا







‏‎#السيسي_قوتنا_وقدوتنا









العالم هيحتار في اللي إحنا بنعمله 🇪🇬 🇪🇬





‏كنت اتمني اكون في الجيش او الشرطه عشان اقولك تحيا مصر يافندم 🇪🇬🇪🇬🇪🇬 واقولك ازاي انت حببتني في البلد ياريس وعلمتني الانتماء وازاي افتخر بمصريتي وجيشي وعلمتني ازاي اعمل اكتر ما اتكلم، شكرا عشان كنت ليا اب تاني وقدوه من غير ماشوفك #السيسي_قوتنا_وقدوتنا







‏‎#السيسي_قوتنا_وقدوتنا





منا السلام وإليك السلام ياحبيبنا وقائدنا





‏‎#السيسي_قوتنا_وقدوتنا ولا عزاء للخرفان







‏السيسي يبني و يعمر دولة يريدها الاخوان ارض خربة ليعيثو فيها فسادهم تحت شعار دين يتبرأ منهم و،لخدمة سياسة هم أبعد عن فهمها.. ‎#السيسي_قوتنا_وقدوتنا







‏‎#السيسي_قوتنا_وقدوتنا





أكمل المسيرة يا بطل

القافلة تسير والكلاب تعوي

أحببناك من كل قلوبنا وعلى العهد مكملين



