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الصحة: 85%من جراحات "قوائم الانتظار" تجرى خلال 3 أسابيع من إصدار القرار

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:39 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات المهندس أكرم سامي إن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، يتم العمل على تطويرها بشكل مستمر.

وأضاف سامي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إننا نسعى للوصول للمريض بكافة الطرق من أجل الاستفادة من المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن معظم الشكاوى بالخط الساخن تتعلق باستفسارات حول طرق صدور القرار للاستفادة من المبادرة.

وأكد  معاون وزير الصحة أن  85% من جراحات "قوائم الانتظار" تجرى خلال 3 أسابيع من إصدار القرار، لافتا إلى أن إجمالى تكلفة 500 ألف اجراء  بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار تقترب من 5 مليارات جنيه.
 
وأشار إلى أن الصحة تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين  بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار عبر الخط الساخن 15300.

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