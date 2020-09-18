محلل سياسى ليبيا: السراج لا يجرؤ على مخالفة ولى أمره أردوغان

أكد رضوان الفيتوري المحلل السياسي الليبي، أن هناك خلافا بين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبي والرئيس التركي رجب أردوغان ولكن السراج لا يستطيع مخالفة ولى أمره أردوغان، مشيرا إلى أن تركيا تجهز فتحى باشاغا كبديل للسراج ورجل تركيا الأول وله تاريخ حافل فى دعم المليشيات.





وأضاف المحلل السياسي رضوان الفيتوري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي أحمد سالم، على قناة القاهرة والناس، أن القيادة السياسية الليبية تصمت كثيرا ولكن حينما تتكلم تضع النقاط فوق الحروف، موضحا أن هناك لجنة فنية مختصة لتوزيع عائدات النفط والاستعمار التركي فى مصراته لا يرضون بهذا الأمر.



