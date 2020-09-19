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سيارات

مرسيدس تطرح mercedes g350 حصريا في الصين .. صور

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:06 ص
مرسيدس mercedes g350
مرسيدس mercedes g350
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اشرف عطية
قرر العملاق الالماني لصناعة السيارات مرسيدس طرح نسخة جديدة من طرازات G-class للسوق الصيني وجاءت هذه النسخة تحمل اسم مرسيدس mercedes g350 

السيارة مرسيدس mercedes g350 تأتي بمحرك بنزين 2000 سي سي بقوة 255 حصان وعزم دوران 370 نيوتن متر و هذا المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من تسع سرعات . 

محرك مرسيدس mercedes g350 يسمح بتسارعها من 0 حتي سرعة 100 في الساعة خلال 8.1 ثانية و تصل سرعتها القصوي حتي  190 كيلو متر في الساعة و تعمل بنظام 4Matic للدفع الرباعي للعجلات ليساعدها علي اجتيار المنحدرات و التضاريس الوعرة بسهولة .

كما نعلم ان دولة الصين تفرض ضرائب باهظة علي المحركات الكبيرة لذلك تطرح مرسيدس فئات جديدة بجانب موديلاتها الحالية بمحركات صغيرة للتشجيع علي الشراء دون التخوف من الضرائب . 

تباع السيارة مرسيدس mercedes g class موديل V8 في الصين بسعر يبدأ من 238,000 دولار و تباع نسخة AMG G63 بأسعار تبدأ من 325,000 دولار اما نسخة مرسيدس mercedes g350 ستبدأ اسعارها في الصين من 1.42 مليون يوان صيني . 

مرسيدس تطرح mercedes g350 حصريا في الصين .. صور
مرسيدس تطرح mercedes g350 حصريا في الصين .. صور
مرسيدس تطرح mercedes g350 حصريا في الصين .. صور
مرسيدس تطرح mercedes g350 حصريا في الصين .. صور
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