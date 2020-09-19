مرسيدس تطرح mercedes g350 حصريا في الصين .. صور

قرر العملاق الالماني لصناعة السيارات مرسيدس طرح نسخة جديدة من طرازات G-class للسوق الصيني وجاءت هذه النسخة تحمل اسم مرسيدس mercedes g350 .





السيارة مرسيدس mercedes g350 تأتي تأتي بمحرك بنزين 2000 سي سي بقوة 255 حصان وعزم دوران 370 نيوتن متر و هذا المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من تسع سرعات .





محرك مرسيدس mercedes g350 يسمح بتسارعها من 0 حتي سرعة 100 في الساعة خلال 8.1 ثانية و تصل سرعتها القصوي حتي 190 كيلو متر في الساعة و تعمل بنظام 4Matic للدفع الرباعي للعجلات ليساعدها علي اجتيار المنحدرات و التضاريس الوعرة بسهولة .





كما نعلم ان دولة الصين تفرض ضرائب باهظة علي المحركات الكبيرة لذلك تطرح مرسيدس فئات جديدة بجانب موديلاتها الحالية بمحركات صغيرة للتشجيع علي الشراء دون التخوف من الضرائب .





تباع السيارة مرسيدس mercedes g class موديل V8 في الصين بسعر يبدأ من 238,000 دولار و تباع نسخة AMG G63 بأسعار تبدأ من 325,000 دولار اما نسخة مرسيدس mercedes g350 ستبدأ اسعارها في الصين من 1.42 مليون يوان صيني .



