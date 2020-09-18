هاني مهنا: الدولة مطالبة بالحفاظ على المبدعين وتاريخي 186 عملا فنيا

أكد الموسيقار هاني مهنا، أن الدولة مطالبة بالحفاظ على المبدعين وتقديم كافة سبل الدعم لهم للاستمرار في مسيرتهم الإبداعية سواء على المستوى الفني أو غيره، قائلا: "المبدع لا ينتهى إبداعه عند لحظة معينة والإبداع لا يخص جيلا بعينه ولكن الدولة مطالبة بدعم المبدعين".





وأفاد الموسيقار هاني مهنا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي أحمد سالم، على قناة القاهرة والناس، بأن لديه تاريخا كبيرا من الأعمال الفنية، مضيفا: "أنا عملت 97 فيلم موسيقى تصويرية، و53 مسلسل تلفزيون، و36 مسلسلا إذاعيا، وهذه الأعمال كلها متوفرة على قناتي على اليوتيوب".



