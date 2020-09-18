AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هاني مهنا: الدولة مطالبة بالحفاظ على المبدعين وتاريخي 186 عملا فنيا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:46 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أكد الموسيقار هاني مهنا، أن الدولة مطالبة بالحفاظ على المبدعين وتقديم كافة سبل الدعم لهم للاستمرار في مسيرتهم الإبداعية سواء على المستوى الفني أو غيره، قائلا: "المبدع لا ينتهى إبداعه عند لحظة معينة والإبداع لا يخص جيلا بعينه ولكن الدولة مطالبة بدعم المبدعين".

وأفاد الموسيقار هاني مهنا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي أحمد سالم، على قناة القاهرة والناس، بأن لديه تاريخا كبيرا من الأعمال الفنية، مضيفا: "أنا عملت 97 فيلم موسيقى تصويرية، و53 مسلسل تلفزيون، و36 مسلسلا إذاعيا، وهذه الأعمال كلها متوفرة على قناتي على اليوتيوب".

وأوضح الموسيقار هاني مهنا، أن الآليات الحالية لتوزيع الأعمال الفنية من التسويق وانتظار الأرباح من اليوتيوب أصبحت صعبة للغاية، مؤكدا أن هذه الآلية لا تناسب جيله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشاركة عربية ودولية واسعة في مبادرة الفجيرة تبدع

وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي

أبو العينين: الدول تتقدم باكتشاف ورعاية المبدعين والنوابغ فيها.. وتساعدهم لتحويل أفكارهم لمشروعات ناجحة

بمشاركة 100 فنان.. انطلاق مهرجان الشباب العربى للفن التشكيلي بالقاهرة السبت

محمد فاروق شيبة يغير جلده ويقدم دور "شاب رومانسي" في "الأسد"

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. النادي يبحث تسويق أجايي وجيرالدو .. ووالد البلايلي يكشف حقيقة انضمام نجله لـ الفريق

فضيحة رادس بين الترجي والوداد.. الدولية الرياضية تغلق القضية بحكم مفاجئ

شطب عماد أديب وأسامة خليل من جداول نقابة الصحفيين

ترامب يعلن عن توفير لقاح كورونا في هذا الموعد

ميركاتو الصيف.. 9 نجوم مهددون بالخروج من جنة الأهلي والزمالك

تركيا تستدعي السفير اليوناني بعد إهانة أردوغان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود الكاجوال .. ملك زاهر بإطلالة تكشف عن جمالها رفقة شقيقتها

شركة طيران شهيرة تستعين بـ روبوتات متطورة للحد من تفشي كورونا

بلوك مختلف.. كارول سماحة تتألق بإطلالة شبابية.. شاهد