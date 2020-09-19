بعد توجيهات الرئيس.. مدينة العمال العشوائية تتحول إلى تحفة حضارية ومعمارية بالمنيا.. صور

عمارات فخمة وشوارع واسعة ونظيفة وبنية أساسية على أعلى مستوى ووحدات سكنية فاخرة هكذا الحال بمدينة العمال بمدينة المنيا التي تحولت من منطقة عشوائية إلى تحفة حضارية ومعمارية بعد قيام وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة بعملية التطور لخدمة 1389 نسمة بتكلفة قدرها 77 مليون جنيه وذلك بعد إدراجها يالخريطة القومية للمناطق غير الآمنة من الدرجة الثانية لخطورتها على حياة السكان. تحفةيالخريطةالآمنة





فمدينة العمال توجد أقصى جنوب مدينة المنيا، تقع على مساحة 4.4 فدان، وتشمل 18 مبنى عبارة عن ( 8 عمارات عمال ـ 3 عمارات إيواء ـ 7 عمارات أهالي ) بإجمالي 437 أسرة وتعداد سكاني يصل إلى 1389 نسمة.





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يقول المهندس نيازي مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة انه تم الانتهاء من تطوير مدينة العمال بمدينة المنيا بعد إدراجها بالخريطه القوميه للمناطق غير الآمنة من الدرجه الثانيه لخطورتها على حياة السكان وتم تسكين الدفعة الأولى من سكان المدينة بالوحدات الفائضة بعمارات روضة محفوظ حيث جرى تسكين ٢٢٠ وحدة.





كما تم تسكين ١٤٩ أسرة أخرى في العمارات العشرة الجديدة التي تم تشيدها بالمنطقه من خلال إجراء قرعه للمتقدمين وان الوحدة تصل مساحتها ٦٠ متر مربع على أعلى مستوى من التشطيب.





وأكد مدير وحدة تطوير العشوائيات أن أعمال تطوير "مدينة العمال" تعد استكمالًا لعملية تطوير المنطقة بالكامل بعد تطوير عشش محفوظ وتحويلها إلى روضه محفوظ حيث تضمن التطوير إعادة تخطيط المنطقة مع الالتزام الكامل بخطوط التنظيم والقوانين والاشتراطات البنائية المختلفة وما ورد بالمخطط التفصيلي للمدينة ليكون تنفيذ برنامج مشروع التطوير بأسلوب حضاري يتناسب مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان المناطق الخطرة .





وأضاف أنه تم رصف شوارع مدينة العمال بالطبقة الاسفلتية بالطرق الداخلية وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق والتطوير لتلك المنطقة من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز طبيعي.





وقال المحافظ، إن أعمال تطوير المنطقة شملت إنشاء 10 عمارات سكنية جديدة من خلال صندوق تطوير العشوائيات وإزالة المباني السكنية القديمة بالمنطقة والمتهالكة والتي كانت تمثل خطرًا على حياة قاطنيها وإعادة تأهيل المنطقة بالكامل لتوفير حياة أدمية وصالحة للعيش بها.





وأضاف إنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فقد تبنت الدولة خطة لتطوير العشوائيات والقضاء عليها كمناطق خطرة والسعي لتوفير السكن الملائم للمواطنين قاطني المناطق العشوائية وتوفير كافة الخدمات الملائمة، حيث وضعت محافظة المنيا بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء كتجربة رائدة وخاصة مشروع تطوير مدينة العمال.





وأضاف القاضي ، أن المحافظة عملت بشكل كبير على القضاء على العشوائيات بعد عمل حصر لها، لتوفير حياه أمنه وكريمة لأبناء المحافظة الذين يقطنون تلك المناطق، مشيرًا إلى انه تم الانتهاء من تطوير منطقة روضة محفوظ، ثم بدأت المحافظة العمل في مدينة العمال، وهي عبارة عن 10 عمارات سكنية، وتقع أعمال التطوير على مساحة 4.4 فدان وتم إدراجها ضمن الخريطة القومية للمناطق غير الآمنة من الدرجة الثانية كسكن غير ملائم، ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.



