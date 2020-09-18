تقضي على السماسرة.. سياحة النواب تكشف مزايا إنشاء بوابة مصرية للعمرة

أشاد حسين خاطر عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بجهود الدولة التى تجلت فى الموافقة على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذي يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة.





وأكد "خاطر" لـ"صدى البلد"، أن الفترة السابقة شهدت مشاكل كبيرة بشركات السياحة مما أدى إلى تقديم عدد كبير من الشكاوى من جانب المواطنين بسبب سوء الخدمات مما أدى إلى تحرك أعضاء لجنة السياحة لمخاطبة الحكومة بشأن هذا الأمر، واستجابة الحكومة تؤكد حرصها على توحيد المكان للقضاء على هذه المشكلات.





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وأوضح النائب، أن وجود منصة رقمية يقضى على ظاهرة السماسرة وغلاء أسعار التذاكر وغيرها، وستكون هناك فرصة للرقابة على شركات السياحة ومحاسبة المخالفين والمقصرين.





وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذي يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلًا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، بما يحقق حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء على العديد من الظواهر السلبية. وكان ذلك بعد أن





وتسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على تأشيرة أداء العمرة في ضوء القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن، باستثناء تأشيرات الزيارة، والتأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية، وتأشيرات الإقامة.



