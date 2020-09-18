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برلمان

تقضي على السماسرة.. سياحة النواب تكشف مزايا إنشاء بوابة مصرية للعمرة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:44 م
الحج والعمرة
الحج والعمرة
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حسن رضوان
أشاد حسين خاطر عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بجهود الدولة التى تجلت فى الموافقة على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذي يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة.

وأكد "خاطر" لـ"صدى البلد"، أن الفترة السابقة شهدت مشاكل كبيرة بشركات السياحة مما أدى إلى تقديم عدد كبير من الشكاوى من جانب المواطنين بسبب سوء الخدمات مما أدى إلى تحرك أعضاء لجنة السياحة لمخاطبة الحكومة بشأن هذا الأمر، واستجابة الحكومة تؤكد حرصها على توحيد المكان للقضاء على هذه المشكلات.

وأوضح النائب، أن وجود منصة رقمية يقضى على ظاهرة السماسرة وغلاء أسعار التذاكر وغيرها، وستكون هناك فرصة للرقابة على شركات السياحة ومحاسبة المخالفين والمقصرين.

وكان ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذي يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلًا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، بما يحقق حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء على العديد من الظواهر السلبية.

وتسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على تأشيرة أداء العمرة في ضوء القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن، باستثناء تأشيرات الزيارة، والتأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية، وتأشيرات الإقامة.

وتنشأ بوزارة السياحة والآثار بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية للعمرة"، وتتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، وتتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديون على البوابة، كما يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين إلكترونيًا على البوابة، وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، على البوابة، موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم.
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