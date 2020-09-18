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محافظات

محدش عبّره.. إخواني يحاول إثارة المصلين بعد الجمعة في السويس | فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:54 م
إخواني يحاول إثارة
إخواني يحاول إثارة المصلين بعد الجمعة في السويس
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حسن غنيمة
حاول أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية اثارة المواطنين بعد صلاة الجمعة أمام أحد مساجد السويس.

وظهر في الفيديو وهو يحاول اثارة المصلين بعبارات مسيئة ولكن لم يلتفت إليه أحد من المصلين. 

وفي نفس السياق نفى مصدر أمنى بمديرية أمن السويس ما أثير من خلال بعض صفحات السوشيال ميديا عن وجود تظاهرات او تجمعات بالمدينة .

وأضاف المصدر أن الأمور تسير بشكل طبيعى داخل مدينة السويس ولم يحدث أى مظاهرات او تجمعات .

وسارت الحياة طبيعيا اليوم الجمعة داخل ميادين السويس الشهيرة مثل الخضر و الأربعين واستمرت حركة التجارة بهما كما هو المعتاد .

وكانت بعض صفحات السوشيال ميديا قد نشرت بعض الأخبار الكاذبة بوجود تظاهرات بالسويس.





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