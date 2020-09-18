12 مرشحا لمجلس النواب في اليوم الثاني بالدقهلية يرفع العدد لـ 232

استقبلت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بالدقهلية ، برئاسة المستشار تامر الخطيب، وعضوية المستشارين أحمد السعيد وعلاء السعدني ومحمود إسماعيل ومحمد واعر، اليوم الجمعه، أوراق ١٢ مرشحا فى اليوم الثانى لتلقى طلبات الترشح، والتى بدأت أمس ، وتستمر حتى الخميس القادم ، فيما بلغ عدد المرشحين خلال أول يومين ، ٢٣٢ مرشحا ، للتنافس على ٢١ مقعدا ، فى ١٠ دوائر انتخابية على النظام الفردى.





وكان اليوم الأول أمس قد شهد ازدحاما شديدا ومشادات ومشاجرات بين المرشحين للتمكن من الدخول للجنه للحصول على ترتيب ورمز مميز وسط إجراءات أمنية مشددة ومحاولات لتنظيم عملية الدخول، فيما قام مسئولو اللجنة بوضع حواجز عليها لوحات إرشادية مدون عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل القاعة المخصصة لتلقي أوراق الترشح بدءا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة.



