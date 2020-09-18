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محافظات

12 مرشحا لمجلس النواب في اليوم الثاني بالدقهلية يرفع العدد لـ 232

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:17 م
12 مرشحا لمجلس النواب
12 مرشحا لمجلس النواب في اليوم الثاني بالدقهلية
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همت الحسينى
استقبلت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بالدقهلية، برئاسة المستشار تامر الخطيب، وعضوية المستشارين أحمد السعيد وعلاء السعدني ومحمود إسماعيل ومحمد واعر، اليوم الجمعه، أوراق ١٢ مرشحا فى اليوم الثانى لتلقى طلبات الترشح، والتى بدأت أمس، وتستمر حتى الخميس القادم، فيما بلغ عدد المرشحين خلال أول يومين، ٢٣٢ مرشحا، للتنافس على ٢١ مقعدا، فى ١٠ دوائر انتخابية على النظام الفردى.

وكان اليوم الأول أمس قد شهد ازدحاما شديدا ومشادات ومشاجرات بين المرشحين للتمكن من الدخول للجنه للحصول على ترتيب ورمز مميز  وسط إجراءات أمنية مشددة ومحاولات لتنظيم عملية الدخول، فيما قام مسئولو اللجنة بوضع حواجز عليها لوحات إرشادية مدون عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل القاعة المخصصة لتلقي أوراق الترشح  بدءا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة.

وكانت  الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض اعلنت  عن فتح باب الترشح ابتداءا من امس الخميس حتى ٢٦ سبتمبر الجارى حيث تأتى الدقهلية ضمن المرحله الثانية والتى سيجرى التصويت عليها في الخارج فيها من 4 إلى 6 نوفمبر وتجرى الإنتخابات في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر والنتيجة 15 نوفمبر 2020 وجولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020 وجولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر والموعد النهائي للنتيجة  14 ديسمبر 2020.
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