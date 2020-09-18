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حوادث

غلق جزئى لطريق الواحات 7 أيام لتنفيذ أعمال تحويل خط المياه الرئيسى

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:11 م
غلق شارع الهرم
غلق شارع الهرم
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أعلنت إدارة مرور الجيزة بالتنسيق مع ديوان المحافظة عن إغلاق جزئى (استقطاع حارة مرورية فقط بجوار رصيف) لطريق الواحات قبل تقاطعه مع طريق الفيوم بما يقرب من 150 مترا في الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه طريق الفيوم لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب الرئيسي 1500 مم.

يأتي ذلك لمدة 7 أيام ابتداء من الساعه 12 صباح غدا السبت الموافق 19 / 9 / 2020 وحتى الساعه 11 مساء يوم الجمعة الموافق 25 /  /9 2020 على ان تكون الاعمال بجوار الرصيف فقط وعلى مدار 24 ساعه دون تعطيل الحركه المروريه .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع تحويل مسار خط مياه الشرب الرئيسى 1500 مم من مأخذ المنيب حتى رافع المياه الكيلو 20 طريق الواحات والمتعارض مع مشروع نفق السيارات الجاري تنفيذه بتقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات. 

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركه المنفذه بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل، وتم نشر الخدمات المرورية بمساعدة قائدي المركبات وتفادي حدوث أي تكدسات مرورية. 
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