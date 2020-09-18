د.هبة شفيق تكتب: طريق للمستقبل

في طريقي من المنزل إلى العمل أمر بعدد من المشاريع المتعلقة بتطوير الطرق والكباري وشبكة المواصلات بالإضافة إلى شبكة مترو الأنفاق بمحافظة القاهرة، عدد كبير منها تم إنجازه وآخر ما يزال في مرحلة البناء والتشييد. اعتدت النظر دائما من النافذة أراقب خلية النحل العاملة، تلك الجيوش من المهندسين والعمال يعملون بلا كلل أو ملل، حتى خلال فترات الظهيرة والشمس الحارقة يقفون ليعمرون، أحيانا أرى العمال في استراحة قصيرة ربما تحت كبري ما أو بجانب جدار، ينهال على جبينهم عرق الكد والعمل، يأكلون ما يعين أجسادهم ليقووا على الحركة، فقط هى بضع دقائق تعينهم على مواصلة المسير في سعيهم لشق طريق للمستقبل، كل منهم ترس حيوي بدونه لا لن تتقدم عجلة التنمية المستدامة.





مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق بداية لمحطة مترو عدلى منصور، أصبح الخط الثالث يمتد من مدينة السلام وحتى العتبة، مرورا بعدد كبير من المحطات غاية في الحضارة والرقي، في وسيلة مواصلات آمنة وسريعة، اختصرت العديد من محطات التوقف والإشارات والازدحام المروري الذي كان يمتد لساعات عبر طريق جسر السويس ومصر الجديدة. الخط الثالث الذي يضم أكبر محطة في الشرق الأوسط "محطة مترو هيلوبوليس" المقامة على مساحة عشرة آلاف متر مربع، كما يشمل محطة عدلي منصور التبادلية مع القطار المكهرب، المشروع الذي تم الإعداد له منذ سنوات ليرسم شريانا جديدا يصل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية بقلب القاهرة النابض.

وبالرغم من جائحة كورونا، فإن مشروع القطار المكهرب كان يتم العمل عليه، حيث استمرت أعمال الحفر والتشييد بطول طريق الإسماعيلية الصحراوي، متزامنا مع أعمال توسعة الطريق وتطويره. ويمتد القطار المكهرب من مدينة السلام مرورا بمدن الشروق والعبور وبدر فالعاصمة الإدارية الجديدة ومن ثم إلى العاشر من رمضان.





أتذكر أنه في عام 2016 كان الحديث عن إنشاء قطار سريع مكهرب يربط تلك المدن ببعضها حلما لسكان تلك المدن أو لمن يعملون بها. كانت الرسوم الجرافيكية التي تنشر بالأخبار التي تتحدث عن المشروع وقتذاك تعد خيالا من المستقبل ربما لن يلحق برؤيته أحد. اليوم حينما تمر عبر طريق الاسماعيلية الصحراوي وتشاهد أعمال الإنشاءات التي تمت خلال الشهور الماضية يملؤك الأمل في أن القادم أفضل.







