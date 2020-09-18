وزير التعليم: العالم كله أصبح رقميا.. والتعليم أون لاين ليس بدعة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن التعليم الرقمي عبر وسائل الانترنت أصبح منتشرا في جميع أنحاء العالم، وتغير الاتجاه سواء في تحويل النقود أو حجز الطيران والفنادق ومن الصعب انشاء جيل لا يستطيع التعامل مع أدوات العصر الحديث.









وأوضح طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الاعلامي احمد سالم على قناة القاهرة والناس، أن وزارة التعليم تؤهل جيلا بأدوات جديدة مع توفير الأدوات القديمة التي لا تزال موجودة من فصول ومعملين، مضيفا: "احنا استثمرنا في محتوى رقمي اختياري كنوع من زيادة المصادر المتاحة.. العالم كله بقى رقمي ودي مش بدعة احنا اخترعناها".









وتابع: "التعليم الاون لاين دلوقتى فيه مصادر اخرى ودي حاجة خير زيادة سواء في بنك المعرفة او الافلام التي تطرحها الوزارة، ولازم الناس لا تخاف منها وتعتبرها اضافة ضخمة وبتكلف اموال كتير، وبتعلم الاولاد بشكل افضل ومستوى الجودة أحسن".