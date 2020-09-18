دوري أبطال آسيا.. النصر السعودي يفوز على سباهان الإيراني بهدفين ويتأهل لدور الـ16

حجز فريق الكرة بنادي النصر، مقعدًا في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، عقب الفوز على سباهان الإيراني بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بالبطولة.





وتقدم عبد الله مادو لصالح النصر في الدقيقة 32، ثم أضاف عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني في الدقيقة 41 من عمر المباراة.





وعادل حمد الله الرقم القياسي المسجل باسم البرازيلي هالك مع شنجهاي الصيني في 2017، بتسجيل 9 أهداف في آخر 8 مباريات متتالية خاضها مع النصر بالبطولة الآسيوية.





ورفع النصر رصيده إلى 10 نقاط، ليتزعم صدارة المجموعة الرابعة، متأهلًا رسميًا إلى ثمن نهائي آسيا، بينما يأتي السد في الوصافة بـ8 نقاط، ثم سباهان ثالثًا بـ3 نقاط، ثم العين الإماراتي رابعًا بنقطة واحدة.





وتأكد خروج العين رسميًا من دوري أبطال آسيا، باحتلاله المركز الأخير بنقطة واحدة قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات.