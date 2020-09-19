برلماني: تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين

اكد النائب محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، و الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقى الأوراق المطلوبة خلال شهرين و مبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح؛ جاء تيسيرا على المواطنين.





وأشار الحصي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الحكومة قدمت العديد من التيسيرات بشأن تطبيق القانون على الأرض، وهذا التيسيرات جميعها تؤكد مراعاة البسطاء والفئات غير القادرة، وتطبيق روح القانون.





واكد وكيل لجنة الاسكان أن التخفيضات فى قانون التصالح راعى البعد الاجتماعى و الفئات غير القادرة، وذلك من خلال وضع حد أدنى وأعلى لقيمة المخالفة، ولهذا ستشهد الفترة المتبقية من مدة تطبيق القانون حتى 30 سبتمبر الجارى إقبال كبير من قبل المواطنين.





وقد أعلن اليوم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، عن قيام عدد من المحافظات من بينها الشرقية والدقهلية والقليوبية والأسكندرية والغربية بتخفيضات جديدة فى أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء للتيسير والتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الطلبات والإستفادة من الفرصة الحالية التى تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة.