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أحمد دياب: الأهلي بطلا للدوري بعد هدف عالمي من أسوان في الزمالك

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:15 م
الأهلي
الأهلي
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد دياب، إن فريق نادي الزمالك تعرض لهزيمة قوية، اليوم، من فريق نادي أسوان، موضحًا أن فوز أسوان على الزمالك، يعتبر الأول فى التاريخ.

وأضاف أحمد دياب، خلال تقديمه برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن النادي الأهلى بهذه النتيجة؛ يعتبر بطلا للدوري المصري بشكل رسمى للمرة الـ 42.

وأوضح أن فريق أسوان قدم لقاء أكثر من رائع، وتم احراز هدف عالمي فى نهاية الشوط الأول.

ولفت إلى أن جماهير نادي الزمالك غاضبه مما حدث فى لقاء اليوم، ولكن هروب باترييس كارتيرون مدرب الزمالك السابق كان سببًا رئيسيًا فى نتيجة اليوم.
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