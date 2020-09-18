أحمد دياب: الأهلي بطلا للدوري بعد هدف عالمي من أسوان في الزمالك

قال الإعلامي أحمد دياب، إن فريق نادي الزمالك تعرض لهزيمة قوية، اليوم ، من فريق نادي أسوان، موضحًا أن فوز أسوان على الزمالك ، يعتبر الأول فى التاريخ.





وأضاف أحمد دياب، خلال تقديمه برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن النادي الأهلى بهذه النتيجة؛ يعتبر بطلا للدوري المصري بشكل رسمى للمرة الـ 42.





وأوضح أن فريق أسوان قدم لقاء أكثر من رائع، وتم احراز هدف عالمي فى نهاية الشوط الأول .



