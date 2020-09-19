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توك شو

نموذج مشرف.. سائقة التروسيكل: اتعلمت السواقة في أسبوعين عشان آكل عيش

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قالت ناهد  سائقة التروسيكل التي اشتهرت على السوشيال ميديا مؤخرا، إنها تفكر في العمل بشكل دائمً، لأن أحد الأشخاص كان يساعدها، فشعرت بانها حملًا ثقيلًا عليه، ما دفعها إلى أن تعمل بنفسها. 

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "لدي خمس بنات ومش بخرجهم كثيرا، وبنتي الصغيرة عرضت عليّ انها تشتغل لأنها شافتني تعبانة، لكني رفضت".

واشارت الى أنها عرضت على جارها أن تشتري التروسيكل الذي يمتلكه ودفع أقساطه، لأنه أخبرها بعدم قدرته على استخدامه، مشيرةً إلى أن بعض الجيران ساعدوها في تدبير بعض مصروفات المنزل. 

وأردفت: "اتعلمت سواقة التروسيكل خلال أسبوع، عشان الواحد لما بيعوز ياكل عيش بيتعلم بسرعة وكنت بنقل تلاجات وعزال وحاجات تانية، وكنت بلم كراتين وببيع بالكيلو".
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