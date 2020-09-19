أسعار ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة .. صور

أسعار ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر. يرغب محبي السيارات في متابعة آخر أسعار ومواصفات السيارات الجديدة في مصر، وفي هذا السياق؛ نطرح عليكم في هذا الموضوع





السيارة سوزوكي فيتارا suzuki vitara ، تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وهي فئة تحظي باهتمام كبير لدي محبي السيارات في العالم ، وليس في مصر فقط .









تتسارع السيارة سوزوكي فيتارا suzuki vitara من 0 حتى 100كم خلال 13 ثانية و بها خزان الوقود يتسع الي 47 لتر وتستهلك من الوقود 5.5 لتر لكل 100 كم .





سوزوكي فيتارا suzuki vitara تأتي بمحرك 1600 سي سي 120 حصان، وبعزم 156 نيوتن متر، وهذا المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات .





الامان في سوزوكي فيتارا suzuki vitara

وتأتي السيارة سوزوكي فيتارا suzuki vitara بالعديد من وسائل الامان منها نظام الفرامل ABS، نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، النظام الذكى لركن السيارة و2 ايرباج في الأمام .





سعر سوزوكي فيتارا suzuki vitara

تباع السيارة سوزوكي فيتارا suzuki vitara في مصر بسعر 385.000 جنيه.



