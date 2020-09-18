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فن

وزيرة الثقافة تشهد عرضين من المبادرة المسرحية "المؤلف مصرى" بالإسكندرية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:57 م
وزيرة الثقافة تشهد
وزيرة الثقافة تشهد عرضين من المبادرة المسرحية
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محمد نحلة
شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عرضين مسرحيين ضمن اعمال ملتقى المبادرة المسرحية المؤلف مصرى التى ينظمها قطاع الانتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال ممثلا فى البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار وينفذها فرقة الاسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسى هما ذهب الليل وجوازة ست نجوم ، كما افتتحت معرضا فوتوغرافيا عن فن السينوغرافيا يضم مجموعة تصميمات لنخبة من الفنانين السكندريين منها بعض تصميمات ومقتنيات الراحل الدكتور حسين جمعة وذلك بمسرح بيرم التونسي بالإسكندرية .  

قالت عبد الدايم إن اهتمام الثقافة بتطوير الحركة الفنية المسرحية ياتى ايمانا بدور المسرح فى تجسيد شخصية المجتمع والارتقاء به ، واضافت خلق أجيال جديدة من المسرحيين يهدف الى اعادة الازدهار لابو الفنون ، وتابعت ان منهجية مبادرة "المؤلف مصري" ترتكز  الى إنتاج عروض مسرحية مصرية خالصة لم يسبق تقديمها من قبل وتعمل موضوعاتها على دفع كافة أطياف المجتمع تجاه التمسك بالقيم النبيلة وترسيخ الهوية الوطنية ، واشادت بفكرتى العرضين واداء ابطالهما المميز كما اثنت على الحضور الجماهيرى والتزام الجميع باجراءات الوقاية من فيروس كورونا . 

يشار  إن عرض "ذهب الليل" من تأليف أحمد عسكر وإخراج سعيد قابيل ويتناول قصة حياة الفنان محمد فوزي ويلقى الضوء على أهم محطات مشواره الفنى والشخصيات التى التقى بها وتعاون معها فى اعماله الخالدة فى الغناء والتلحين والإنتاج والتمثيل وبطولة أحمد حبشي، محمود الزيات، أحمد عسكر، خالد نبيل، مونيكا جوزيف، وأرساني مشرقي”، رؤية موسيقية محمد شحاتة، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، مخرج منفذ إبراهيم أحمد . 

اما عرض جوازة ست نجوم تاليف واخراج احمد مصطفى ويدور فى قالب كوميدى مصورا عددا من المواقف الضاحكة بين شاب وفتاة واسرتيهما في ليلة زفافهما وتنتهى باتخاذهما قرار الاستقلال بحياتهما وبطولة رضا إدريس، رشاد رشدي، محمد فاروق وشريهان شاذلي . 

جدير بالذكر أن مبادرة المؤلف مصرى تستهدف إنتاج 10 عروض مسرحية قصيرة، يتم تقديمها وتصويرها بتقنية الفيديو بشكل احترافي وبثها على قناة اليوتيوب الخاصة بوزارة الثقافة، وذلك خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام الجاري وهى "البيت" تأليف وإخراج دكتور جمال ياقوت، "خارج المجموع" تأليف وإخراج أحمد عبد الجواد، "ذهب الليل" تأليف أحمد عسكر وإخراج سعيد قابيل، حكايات الصياد وأمير البحار تأليف وإخراج إيهاب مبروك، صورة وبطل تأليف محمد مصطفى وإخراج إسلام عبد الشفيع، فرحة ما تمت تأليف وإخراج أحمد جابر، جوازة ست نجوم تأليف وإخراج أحمد مصطفى، جنون عادي جدًا تأليف مروة فاروق وإخراج ريهام عبد الرازق، سيبوني لوحدي تأليف أسامة الهواري وإخراج محمد الزيني، عد تنازلي تأليف وإخراج أشرف علي.
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