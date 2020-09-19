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حوادث

حبس سيدة روجت لممارسة الدعارة عبر الإنترنت بمدينة نصر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس سيدة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر شبكة الإنترنت.

وكلفت جهات التحقيق بالتحري على نشاط المتهمة للتوصل لحقيقة الواقعة.

وكان قد نجح رجال الأمن فى ضبط إحدى السيدات لـ قيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر شبكة الإنترنت.

فقد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها المُعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بـ مقابل مادي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتبين أنها (بدون عمل - مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية).

وبمواجهتها أقرت اعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

كما عثر بحوزتها على (1 هاتف محمول "يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم – مبلغ مالى من متحصلات نشاطها) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
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