بيشوف غيرك مش فاضيلك.. علي جمعة: الاستعاذة بالله تُصرف الشيطان

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الوسواس مما ابتلي به الناس قال تعالى {مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ}.





وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: أن الوسواس يختلف عن حديث النفس فالشيطان يلقي ما يلقي في قلب الإنسان وينصرف فترى الوسواس جاءك مرة فإذا صرفته انصرف لأن الله لم يجعل للشيطان على الإنسان سبيلا ولذلك فهو يأتي فيلقي فإذا استعذت بالله أو صرفت الخاطر السئ انصرف ولا يعود ثانيةً أبدًا لأنه بيشوف غيرك مش فاضي لانه عنده مهمة الإضلال ويريد يلقي هنا ويلقي هنا ويعمل ويجري هنا .





وأوضح: أما النفس فالنفس بين جنبيك فتراها تحدثك بالسوء {إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ} فتراها تأمرك أمَّارة فعالة صيغة مبالغة من فاعل يعني يفعل مرارًا وتكرارا فتراها تأمرك بالمنكر وبالسوء فإذا صرفت خاطرها أمرتك مرة ثانية فإذا قاومت نفسك غلبت نفسك على هذا الأمر فإذا استمرت المقاومة بدأت تخفت وتذهب ولكن بعد تكرار وإلحاح فإذا رأيت المعصية تلوح لك ثم تلوح لك ثم تلوح لك وهناك ما يدفعك إليها دفعا فإنه من نفسك لا تتهم الشيطان لأن الشيطان يخنس ويجري .





وأكمل أن الإنسان ينتابه الوسواس والوسواس ينتابه إبتداءً من الطهارة أنا اتوضيت أم لا ، وبعد ما يتوضأ هل أنا غسلت يدي ؟ هل انا غسلت وجهى وبعده رجلى ؟ هل مسحت الراس ؟ ثم يرجع يتوضأ مرة أخرى وهكذا .





جاء رجل لأبي الوفاء بن عقيل وقال له قد إبتليت بالوسواس، قال : وما ذاك ؟ قال : أذهب إلى شط الفرات فأغتسل ثم أخرج وأظن أن بقعةً في رجلي لم يصبها الماء فأغطس مرة ثانية ثم أخرج فأظن أن لُمعة في يدي لم يصبها الماء ثم أغطس مرة ثالثة فأخرج فأظن أن شيئًا من رأسي لم يصبه الماء فماذا أفعل في الصلاة فقد إشتد الأمر ؟ قال : لا صلاة عليك فإنك مجنون .





وأبو الوفا بن عقيل كان من كبار الحنابلة. إذًا الإنسان لو سلَّم نفسه للوسواس يفعل أفعال المجانين يغطس تلات أربع مرات في الماء ثم بعد ذلك يظن أنه ما زال لم يصل الماء إلى جسمه ولذلك فإن من رحمة الله بالمؤمن أن يقيه الوسواس، والوسواس يجب علينا أن نقطعه بالعزم والقوة .

واخختم جمعة أنه فى بعض حالات الوسواس القهرى يكون هناك خلل في الكمياء في المخ فتذهب للطبيب ويعطيك علاج فيذهب الوسواس ، ولكن العلاج الأقوى هى همة نفسك و(المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف).



