إحنا الأبطال كالعادة.. أمير توفيق يهنئ جماهير الأهلي

هنأ أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالأهلى، جماهير النادي، بالتتويج بدرع الدوري للمرة الـ42 فى تاريخه.





وغرَّد أمير توفيق ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مبروك لكل الأهلاوية.. واحنا ابطال الدورى كالعادة ".





وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسميًّا ببطولة الدوري للموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه، وذلك قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، برصيد 72 نقطة وبفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه.



