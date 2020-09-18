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رياضة

إحنا الأبطال كالعادة.. أمير توفيق يهنئ جماهير الأهلي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
هنأ أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالأهلى، جماهير النادي، بالتتويج بدرع الدوري للمرة الـ42 فى تاريخه.

وغرَّد أمير توفيق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مبروك لكل الأهلاوية.. واحنا ابطال الدورى كالعادة ".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  رسميًّا ببطولة الدوري للموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه، وذلك قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، برصيد 72 نقطة وبفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه.

يأتي ذلك عقب الخسارة التي تعرض لها صاحب المركز الثاني مساء اليوم أمام أسوان، في إطار منافسات الأسبوع الـ28 من المسابقة، ليتجمد رصيده عند 55 نقطة، وفي حال تحقيق الوصيف الفوز في كل المباريات المتبقية يصل إلى النقطة 73، وبخصم 3 نقاط عقوبة انسحابه في مباراة الأهلي بالدور الأول يتوقف رصيده عند 70 نقطة فقط.
إحنا الأبطال كالعادة.. أمير توفيق يهنئ جماهير الأهلي
إحنا الأبطال كالعادة.. أمير توفيق يهنئ جماهير الأهلي
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