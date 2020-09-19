برلمانى يشيد بزيادة الإقبال على ترشيحات انتخابات النواب

قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مدينة الزقازيق أمام المحكمة الابتدائية شهدت أمس وجود عدد غير مسبوق من الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب.





وأكد "السيد"، لـ"صدى البلد"، أن هذا المشهد يؤكد أن هناك وعى كبير من جانب المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات وإثبات أنفسهم وان هناك روح منافسة قوي وراقى، وتابع النائب حديثة:" اقبال المواطنين يؤكد انهم على اتم الاستعداد للمشاركة وكل واحد ياخذ فرصته".





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن برغم قلة المقاعد بمركز الزقازيق ووصولها مقعدين فقط بالقانون الجديد لمجلس النواب الا أن مشهد الاقبال كان رائعا، مناشدا كل من يجد فى نفسه القدرة على خدمة الدولة والشعب فعليه أن يتقدم.





فتحت 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، أبوابها اعتبارا أمس الخميس 17 سبتمبر حتى السبت ٢٦ سبتمبر الجاري من الساعة ٩ صباحا وحتى ٥ عصرا؛ عدا اليوم الأخير حتى ٢ عصرا؛ لاستقبال أوراق راغبي الترشح لـ مجلس النواب ، للنظام الفردي، ويكون تقديم القوائم في 4 محاكم على مستوى الجمهورية، محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لدائرة قطاع القاهرة وجنوب الدلتا، ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية لدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية لدائرة قطاع شرق الدلتا، ومحكمة شرق الإسكندرية لدائرة قطاع غرب الدلتا. جاء ذلك بعد أن







