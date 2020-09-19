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سيارات

تعرف علي سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift الجديدة .. صور

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
سوزوكي سويفت 2021
سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift
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اشرف عطية
قامت معظم شركات السيارات في مصر بطرح موديلات العام الجديد 2021 و قام مؤخرا وكيل سوزوكي بطرح السيارة سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift الجديدة في مصر


سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك و مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، 1200 سي سي قوة 84 حصان وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر متصل بفتيس 5 سرعات . 

السيارة سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift تعمل بنظام الجر الأمامى و تتسارع من 0 حتى 100 كم خلال 12.9 ثانية بمتوسط استهلاك 6.2 لتر بنزين لكل 100 كم.

الامان سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift 

تأتي السيارة سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift بعدد من وسائل الأمن والسلامة ابرزها اير باج امامي ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعدة للفرامل BA و ايموبليزر مانع السرقة .

كماليات سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift
جائت سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift بمجموعة من الكمياليات أبرزها جنوط سبور 15 انش وتكييف اوتوماتيك وزجاج كهربائي و زر ادارة و اغلاق المحرك و 4 مكبرات صوتية . 

تعرف علي سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift الجديدة .. صور
تعرف علي سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift الجديدة .. صور
تعرف علي سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift الجديدة .. صور
تعرف علي سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift الجديدة .. صور
تعرف علي سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift الجديدة .. صور
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