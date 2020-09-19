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تعليم

لطلاب المرحلة الثالثة تعرف على آخر موعد لتسحيل الرغبات.. عبر هذا الرابط

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
تسجيل الرغبات
تسجيل الرغبات
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نهلة الشربينى
تستقبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقع التنسيق لطلاب للمرحلة الثالثة ، في الساعات الاولى من صباح الخميس الماضي، والتي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل 21 سبتمبر.


اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني لطلاب المرحلة الثابثة من التنسيق هي معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، والكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.


اوضحت الوزارة أنه في حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات. 



اشارت إلى انه فيما يخص مواعيد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة عام 2020،  تقرر استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة وتشمل(بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني) 


وبدأ التنسيق منذ الخميس الماضي وحتى يوم الاثنين 21 سبتمبر من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت:


 https://tansik.egypt.gov.eg/application/
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