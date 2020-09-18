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فن

كلمتي مسموعة.. كريم أبو زيد لـ صدى البلد: أنا فنان حر والسوشيال ميديا مش مقياس

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:02 م
كريم أبو زيد في ندوة
كريم أبو زيد في ندوة صدى البلد
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سعيد فراج - محمد نحلة
قال الفنان كريم أبو زيد، إن السوشيال ميديا، من أكبر المشاكل التي تواجهه كفنان لأنها لا تعتمد على الموهبة كمعيار في الشهرة، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تشهر أشخاصا بلا موهبة، في حين أن الموهوبين لا يحظون بهذا النجاح. 


وأضاف كريم أبو زيد، في ندوة خاصة بـ صدى البلد، أن السوشيال ميديا تقاس بحجم الفارق بين المصروفات والإيرادات التي يحققها الفنان، لافتًا إلى أن نجاحاته السابقة في الأغاني مثل «لون شعرك، تفاحة آدم، أنا عايز أتجوز»، كانت مشاهداتها حقيقية، ولو تم طرحها في الوقت الحالي كانت حققت نجاحا مضاعفا صنع فارقا كبيرا له. 


وأشار كريم، أنه يعتبر نفسه محظوظًا لأن له كلمة مسموعة لدى المنتجين، وأفكاره تتحقق، في الوقت الذي لا يتمتع مطربون آخرون بهذه الميزة، ويتم فرض الأفكار عليهم. 


وتابع كريم أبو زيد، أنه فنان حر في تنفيذ أفكاره، من خلال تعاملاته مع المنتجين، مشيرًا إلى أن العقبات الأخرى التي تقف أمامه يمكن التغلب عليها، ويعوض خسارته في أوقات لاحقة. 
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